Los Steelers tendrían de vuelta a T.J. Watt para el duelo de 'vida o muerte' ante Ravens

Pittsburgh, Estados Unidos.- Los Pittsburgh Steelers recibieron buenas noticias de cara a uno de sus duelos más importantes de la temporada, al darse a conocer que su estelar cazador de cabezas TJ Watt podría estar de vuelta para enfrentar a los Baltimore Ravens por el título de la AFC Norte el domingo por la noche.

El entrenador Mike Tomlin dijo el martes que está "más optimista" que nunca respecto a que el eterno linebacker exterior seleccionado al Pro Bowl estará disponible tras perderse los últimos tres partidos mientras se recuperaba de una cirugía para reparar un pulmón parcialmente colapsado tras un tratamiento de punción seca. Tomlin añadió que le gustaría ver a Watt practicar completamente en algún momento de esta semana.

Tomlin confía en contar con su estelar jugador

Watt participó de forma limitada la semana pasada antes de quedarse fuera de la derrota por 13-6 del domingo ante Cleveland, un revés que costó a los Steelers (9-7) la oportunidad de amarrar la división con una semana por jugar. Ahora, Pittsburgh necesita ganar o empatar a los Ravens (8-8) el domingo por la noche para ganar la AFC Norte por primera vez desde 2020.

Además, Tomlin no cree que el tiempo de inactividad prolongado de Watt tenga un impacto significativo en la resistencia del jugador de 31 años, si se le autoriza a jugar. "Dudo que TJ esté alguna vez fuera de forma o de estar en forma física durante un calendario de 12 meses", dijo Tomlin. "Sé cómo vive su vida, cómo se prepara y lo meticuloso que es en cuanto a lo que consume y cómo entrena. Por lo tanto, no creo que ese aspecto sea una preocupación importante".

Pero no todas son buenas noticias para Pittsburgh, ya que a pesar de que Watt podría regresar, el enorme ala cerrada Darnell Washington está fuera indefinidamente tras operarse el lunes por una fractura en el brazo sufrida en la primera mitad contra los Browns.

Tomlin también se mostró optimista de que el receptor abierto Calvin Austin III (isquiotibiales), el veterano guardia izquierdo Isaac Seumalo (tríceps), el cornerback Brandon Echols (ingle) y el cornerback James Pierre (gemelo), todos ellos ausentes la semana pasada, podrían regresar contra los Ravens.

El jugador es clave en la defensiva de su equipo

Fuente: Tribuna del Yaqui