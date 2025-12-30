Los Yaquis cierran el rol regular con triunfo y serie sobre los Naranjeros

Hermosillo, Sonora.- La ofensiva de los Yaquis sacó a relucir su artillería de largo alcance para apoyar una buena salida de Elián Leyva y Obregón se impuso por 6-3 a los Naranjeros de Hermosillo en el último duelo para ambas escuadras en el rol regular de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Con este resultado, la Tribu sonorense se quedó con la serie celebrada en el estadio 'Fernando Valenzuela' de la capital del estado, de cara al inicio de los playoffs que arrancan el jueves 1 de enero y donde los dos equipos estarán presentes, iniciando como locales.

PG Elian Leyva

PP Garret Dávila



Con suerte incluida, los Yaquis se fueron al frente en el amanecer del encuentro, después de que Allen Córdoba abrió con sencillo, avanzó con sacrificio de José Gaitán y timbró después con triple de Roberto Valenzuela al prado derecho, y este también anotó en la misma jugada en error de tiro del segunda base Edson García a tercera base.

La ofensiva cajemense también se hizo presente en el segundo capítulo, donde se despegaron con otro par de anotaciones. Juan Carlos Gamboa inició con triple al jardín izquierdo y anotó en error del antesalista Agustín Murillo tras batazo de Santiago Chávez, quien timbró después con otro triple de Víctor Márquez al prado central, para el 4-0.

Naranjeros se hicieron presentes en el marcador en el fondo del segundo inning, después de congestionar las almohadillas, pero se quedaron cortos. César Salazar recibió base por bolas, Edson García pegó sencillo y Murillo entregó el primer tercio; luego, Ángel Ramírez también llegó a la inicial con pasaporte gratis y Daniel Johnson elevó profundo al central para remolcar a Salazar.

La visita recuperó de inmediato esa anotación, cuando en la parte alta del tercer episodio Sebastián Elizalde conectó doblete, avanzó a segunda con elevado de ‘Tito’ Valenzuela al central y timbró con rodado a segunda de Víctor Mendoza.

Alfredo Hurtado colocó el 6-1 en la pizarra del 'Fernando Valenzuela', al volarse la barda del prado derecho con su primer cuadrangular de la campaña, en el cuarto episodio y ya sobre los lanzamientos del relevista Enrique Castillo. Hermosillo anotó su segunda carrera en la séptima, donde Andretty Cordero remolcó a Brayan Mendoza con doblete y en la novena, intentó una rebelión con dos fuera, después de que Willie Calhoun pegara sencillo y anotara con doblete de Cordero.

El cubano Elián Leyva (1-0) se apuntó su primer triunfo con el uniforme de Obregón, con una labor de cinco entradas de cuatro hits y una carrera; además de cuatro bases por bolas y dos ponches. Garret Dávila (0-1) fue el derrotado en tres capítulos de cinco hits y cinco carreras.

Fuente: Tribuna del Yaqui