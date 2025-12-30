Nikola Jokic sufre hiperextensión en rodilla, Drew Brees podría llegar al Salón de la Fama y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este martes 30 de diciembre, conoce que una hiperextensión en la rodilla izquierda dejaría a Nikola Jokic fuera de la actividad al menos cuatro semanas.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

McLaren mantendrá la igualdad en sus pilotos

La escudería McLaren anunció que el próximo año no cambiará sus reglas internas, por lo que sus dos pilotos tendrán las mismas oportunidades. El jefe de McLaren, Andrea Stella, afirma que el equipo no cambiará su enfoque de apoyar por igual a ambos pilotos en la lucha por el campeonato. Esta postura llega después de un gran revés en el campeonato, con ambos autos de McLaren excluidos de los resultados del Gran Premio de Las Vegas, una sanción que permitió a Verstappen volver a acercarse.



Drew Brees a un paso de llegar al Salón de la Fama

Larry Fitzgerald y Drew Brees encabezan la lista de elegibles para el Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional. La lista de hasta cinco nuevos integrantes del recinto de los inmortales, en la categoría de Jugadores de la Era Moderna, se dará a conocer el próximo 5 de febrero durante la transmisión de la ceremonia NFL Honors, en la previa del Super Bowl LX que se realizará el 8 del mismo mes.



El estelar Joker sufre hiperextensión en rodilla.

Una hiperextensión en la rodilla izquierda de Nikola Jokic lo dejará fuera de la actividad de los Denver Nuggets al menos cuatro semanas. Es un golpe evidente para los ya mermados Nuggets, pero no es un problema que termine la temporada ni uno que requiera reparación quirúrgica. Si Jokic se pierde un mes, eso significa que estaría fuera de juego durante unos 16 partidos, pero podría estar jugando de nuevo antes del Juego de Estrellas de la NBA en febrero.

Fuente. Tribuna del Yaqui