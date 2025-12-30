Pieza importante del bicampeonato de los Dibalos en la LMB reforzará a los Jaguares de Nayarit

Tepic, Nayarit.- Los Jaguares de Nayarit siguen ajustando su roster para llegar más fortalecidos a la postemporada en su primera campaña dentro de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). Luego de anunciar el pasado lunes al ligamayorista David Hensley como refuerzo, este martes 30 de diciembre anunciaron la llegada de otro pelotero con pasado en el mejor beisbol del mundo.

El flamante nuevo felino es el dominicano Arístides Aquino, quien ha sido parte importante en el bicampeonato de los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y que también cuenta con un gran recorrido dentro de las Grandes Ligas.

De Santo Domingo, República Dominicana, a la capital nayarita.uD83DuDE4C



Llega como refuerzo a nuestro equipo, Aristides Aquino, para apuntalar el roster, rumbo al playoffs.uD83DuDC4A#RugeNayarit uD83DuDD35uD83DuDC06 pic.twitter.com/EZJV19u66M — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) December 31, 2025

El pelotero de 31 años hará su debut en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) y viene de tener actividad en la Liga Dominicana con los Tigres del Licey, donde participó en 11 juegos con .250 de AVG y .357 en porcentaje de embasarse. Aquino, jardinero que lanza y batea a la derecha, vivió sus mejores años como profesional cuando defendió los colores por cinco años de los Cincinnati Reds (2018-2022), destacando la de 2019 con 19 jonrones y 47 carreras producidas.

Arístides también jugó en la Liga Japonesa con los Dragones de Chunichi (2023) y al año siguiente se integró a los Diablos Rojos del México, con quienes conectó 15 jonrones y produjo 50 carreras en 70 juegos la temporada pasada, siendo titular indiscutible en el bicampeonato.

Se espera que el flamante refuerzo de los Jaguares de Nayarit llegue al Coloso entre hoy y el 31 de diciembre, para estar listo en la serie de playoffs que tendrá ante todavía un rival por definir, en lo que se espera una noche histórica para el 'Rey de los Deportes' de dicha región.

Cabe destacar que los de Tepic tendrán este martes su último juego de la fase regular ante los Tomateros de Culiacán y, aunque ambas escuadras ya consiguieron el boleto a la siguiente ronda, en el caso de los Jaguares, una victoria y ciertas combinaciones los podrían poner en la parte alta de la tabla.

Por otra parte, a través de un comunicado de prensa, la propia directiva del combinado de Nayarit anunció que en los próximos días se dará a conocer el lugar que tomará Arístides Aquino y cuál será el pelotero extranjero que tendrá que ser dado de baja, a horas de que inicie la postemporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui