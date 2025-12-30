Rayados de Monterrey pierde a su delantero argentino de cara al inicio del Clausura 2026

Ciudad de México.- Con solo un par de semanas para que se dé el inicio del Clausura 2026, los Rayados de Monterrey anunciaron que Lucas Ocampos causaría baja de la pretemporada al presentar un problema de salud extracancha. El delantero argentino sufrió una parálisis facial, por lo que deberá permanecer en reposo y bajo una estricta supervisión médica por varios días.

Este mismo jugador sufrió un desafortunado accidente que lo alejó de Rayados en los días previos para que iniciara la Liguilla del Apertura 2025 cuando se dirigía a resolver un problema familiar. De acuerdo con lo revelado por el propio Ocampos, le notificaron que su hija había sufrido una caída en un club cercano a su residencia, por lo que se desplazó en un patín eléctrico, en el cual derrapó en una colina, causando una fractura en su mano.

#Deportes | Monterrey sufre una dura baja para la Liguilla; jugador de Rayados presenta fractura tras accidente uD83EuDD15?https://t.co/ZLjytBCPEB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 26, 2025

Luego de perderse la primera ronda de eliminación directa, fue ingresado en los últimos minutos del partido de la semifinal contra los Diablos del Toluca. Aún con el vendaje en la mano, Lucas solo pudo disputar 12 minutos en cancha, sin poder realizar los saques de banda en el partido que marcó la eliminación de 'La Pandilla'.

Cuando los aficionados de Rayados creían que el argentino estaría de regreso para el inicio del Clausura 2026, el propio equipo de Rayados emitió un comunicado, en el cual se deja en claro el complicado presente que atraviesa Ocampos. "El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos presentó una parálisis facial de hemicara izquierda de probable etiología viral. Ocampos fue valorado por un especialista para normar la conducta terapéutica".

Así mismo, se informó que el exjugador de River Plate sería apartado de la pretemporada por al menos siete días y sería acompañado por los médicos del plantel para valorar su evolución clínica. De acuerdo con la información revelada por medios cercanos al club, Ocampos quedó descartado para la Copa Pacífica, misma que se disputará en Guadalajara, Jalisco y contará con la participación de otros equipos de la Liga MX como el Atlas y las Chivas.

La incorporación de Lucas Ocampos dependerá estrictamente de su evolución clínica, por lo que está en duda su participación para la jornada 1 del Clausura 2026. Los Rayados de Monterrey debutarán en el siguiente torneo de la Liga MX, el sábado 10 de enero contra los Diablos del Toluca.

DURO PRESENTE PARA LUCAS OCAMPOS. Rayados de Monterrey confirmó en un parte médico que sufre una "parálisis facial de hemicara izquierda de probable etiología viral". El crack ex-River mostró en redes sociales como viene atravesando el reposo... pic.twitter.com/QNmJFw0ukM — SportsCenter (@SC_ESPN) December 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui