Ronald Araújo se reintegra al Barcelona luego de su permiso especial por una afección mental

Ciudad de México.- Luego de varias semanas fuera de las canchas y del foco público en general, Ronald Araújo reapareció con el Barcelona y fue partícipe del último entrenamiento del conjunto culé en el 2025. El defensa uruguayo finalizó su permiso especial y se reintegró al resto del grupo de cara al reinicio de actividades en LaLiga el próximo fin de semana, así como los compromisos de la Champions League y de la Copa del Rey.

Araújo había pedido un permiso especial a la directiva del Barça el 1 de enero, tras las fuertes críticas y comentarios despectivos en su contra por el bajo rendimiento dentro de las canchas, aunque de manera inicial se había manejado como un problema viral. El punto de inflexión para el sudamericano fue la expulsión del partido de la Champions contra el Chelsea, donde era el capitán y, al quedar con un hombre menos, los culés fueron superados.

A partir de ese compromiso, Ronald se ausentó de los entrenamientos y el tema se había manejado con mucha discreción, hasta que Hansi Flick, estratega del Barcelona, reveló la cruda realidad por la que atravesaba el defensivo. "Araújo no está aún preparado para jugar. Les pediría que los respeten, es lo que puedo y voy a decir".

Luego de varias semanas sin que el Barcelona diera una actualización sobre el jugador, este mismo reapareció en el último entrenamiento del año, el cual recibió a miles de personas en las instalaciones de La Masia. Araújo estuvo rodeado por todos sus compañeros y recibió una ovación al saltar al césped por parte de todos los asistentes.

También regresa Pedri.

En el mismo entrenamiento, se pudo ver a Pedri entrenando a la par del grupo, luego de haberse perdido el partido contra el Villarreal y su duelo contra el Guadalajara de la Copa del Rey. El mediocampista presentó una molestia en los isquiotibiales y, aunque podía jugar, el cuerpo médico del equipo decidió no exponerlo a que su problema creciera.

Con estas dos importantes reincorporaciones, el Barcelona afrontará sus primeros compromisos del 2026 con la mayor parte de sus elementos titulares. El cuadro culé regresará a la acción de LaLiga el 3 de enero contra el RCD Espanyol y el 7 del mismo mes jugará las semifinales de la Supercopa de España contra el Athletic.

