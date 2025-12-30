Veterano pelotero firma con los New York Yankees y espera ganarse un puesto en la titularidad

New York, Estados Unidos.- Los New York Yankees le darán un voto de confianza al experimentado pelotero Amed Rosario, quien este martes 30 de diciembre de 2025 llegó a un acuerdo por un año y 2.5 millones de dólares para regresar al conjunto de la Gran Manzana.

El cañonero viene de tener un 2025 de muchos cambios, pues militó con los Nationals y Yankees, equipos por los que bateó .276 con seis jonrones, 23 carreras impulsadas y slugging de .436, firmando una de sus mejores campañas a la ofensiva dentro de las Grandes Ligas.

Pese a que ha disputado nueve temporadas en el Big Show, Rosario tiene apenas 30 años, ha sudado los colores de siete escuadras y se sigue caracterizando por ser un jugador versátil con un potencial en el madero superior al de la mayoría de los jugadores similares.

The Return of Rosario uD83DuDE4C



Welcome back, Amed! pic.twitter.com/5Sj8F19Xsx — New York Yankees (@Yankees) December 30, 2025

El ahora jugador oficial de los 'Bombarderos' fue el prospecto número cinco según MLB Pipeline en el pasado 2017, pero nunca desarrolló tanto poder ni paciencia como se esperaba cuando hizo su estreno en el diamante con los New York Mets. Luego fue incluido en el canje al conjunto de Cleveland por el boricua Francisco Lindor en enero del 2021. Rosario tuvo un par de buenas temporadas en Guardians; incluso lideró las Mayores con nueve triples en el ya lejano 2022.

Desde que el pelotero fue canjeado por segunda vez en la fecha límite de cambios del 2023 a los Dodgers, por otro exprospecto de los New York Mets, Noah Syndergaard. Rosario se ha convertido en un jugador de rol, llenando huecos en el cuadro interior y los jardines en los Dodgers, Reds, Rays, Nationals y ahora Yankees.

Si bien es cierto que Rosario tiende a hacerles swing a pitcheos fuera de la zona y no se caracteriza por negociar muchos boletos, tiene promedio de por vida de .273 y es capaz de aportar considerablemente a una alineación como reemplazo defensivo; además, funciona como un jugador versátil. Tan solo en el 2025, disputó en la tercera base 33 juegos, en la segunda base 17, en el jardín derecho fueron seis y en el campo corto una ocasión.

Amed Rosario numbers with the Yankees last season in 33 games:



.303 BA

.788 OPS

116 OPS+

Multiple clutch moments



Great, cheap reunion. He's a great platoon option at 3B too with Ryan McMahon pic.twitter.com/C1ZvIXqzFa — FreddieuD83EuDEE1 (@YankeesSzn99) December 13, 2025

Con esa gran manera de adaptarse al terreno de juego, Amed Rosario buscará ganarse un lugar en el cuadro titular de los New York Yankees, equipo que tiene como principal objetivo levantar la corona de la Serie Mundial, título que se les ha negado por más de 16 años.

Fuente: Tribuna del Yaqui