Yaquis de Obregón vs Naranjeros de Hermosillo; dónde ver EN VIVO el último juego de la LAMP 2025-2026

Hermosillo, Sonora.- La temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) llegó a su fin y los Yaquis de Obregón, junto con los Naranjeros de Hermosillo, protagonizarán el último compromiso para darle paso a los playoffs a partir del 1 de enero del 2026. El Estadio Fernando Valenzuela presenciará el tercer partido y definitivo de la serie, luego de que se consiguiera una victoria por cada bando.

En la jornada del lunes, 29 de diciembre, fueron los Yaquis los que se alzaron con el triunfo, respaldados por la gran labor monticular que tuvo Fernando Sánchez; el zurdo lanzó por espacio de seis entradas en las cuales solo le conectaron par de imparables y le anotaron una carrera sucia. El partido lo completaron Jonathan Aro, Riff Vizcaíno y Samuel Zazueta; ninguno de ellos permitió hit ni otorgó base por bola, realizando una labor hermética.

El encuentro había comenzado siendo un duelo de inicialistas, ya que ni Sánchez ni José Samayoa permitieron anotaciones en las primeras tres entradas, hasta que en la apertura del cuarto rollo, Alfredo Hurtado rompió el cero con un sencillo al central, permitiendo la carrera de Víctor Mendoza. Una entrada después, José Gaitán amplió la ventaja con un cuadrangular solitario al jardín izquierdo y, por la misma vía, Santiago Chávez puso el tres por cero.

Luego de que los Naranjeros se acercaran con una en el cierre de la sexta, 'La Tribu' volvió a poner tierra de por medio con un doblete de la 'Chule', limpiando las bases que se habían congestionado por el descontrol del lanzador rival. La última anotación del encuentro fue en la novena entrada, con un doblete de Roberto Valenzuela, enviando a Sebastián Elizalde a la registradora para poner el siete por cero definitivo.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Naranjeros de Hermosillo

Estadio: Estadio Fernando Valenzuela, Hermosillo, Sonora

Fecha: Martes, 30 de diciembre

Horario: 20:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes

Ambos equipos ya se encuentran clasificados a los playoffs, pues Naranjeros se encuentra en la primera posición en la cosecha de puntos y Yaquis en el tercer peldaño de manera respectiva. Pese a eso, es importante el conseguir la victoria para cualquiera de las escuadras, pues, con el apretado standing, es probable que sus posiciones se muevan en combinación con los resultados en las diferentes plazas.

??uD83CuDFFCHasta el día de HOY...



Así serían los escenarios en postemporadauD83DuDE0E



Presentado por @arcogasolina #LigaARCO? pic.twitter.com/1LRBKAv92v — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui