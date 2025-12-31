60 años, 60 historias: El Tri se baña en oro; alcanza la gloria olímpica

Ciudad Obregón, Sonora.- En el mítico Estadio Wembley, en unos Juegos Olímpicos y en un deporte que jamás había alcanzado la gloria en esta justa, el 11 de agosto del 2012, la Selección Mexicana de Futbol conquistó la medalla de oro al imponerse a Brasil con marcador 2-1.

Con Luis Fernando Tena como director técnico, Jesús Corona como capitán y Oribe Peralta como la máxima figura, tal y como esa tarde tituló TRIBUNA, ese día el Tri se consiguió la 'Gloria Olímpica'.

México comenzó con el pie izquierdo su participación en Londres 2012, empatando con Corea del Sur, pero el camino mejoró en el segundo partido al vencer 2-0 a Gabón, mientras que en la jornada final se confirmaron como líderes de Grupo tras vencer a Suiza 1-0.

En cuartos de final se midieron ante una aguerrida Senegal, definiéndose el partido en la prórroga por 4-2. En semifinales se midieron a Japón, quienes eran de los favoritos e inclusive comenzaron ganando con un tanto de Otsu al minuto 12; sin embargo, Marco Fabián, Oribe Peralta y Javier Cortés guiaron la remontada para que México avanzara a la final por 3-1.

La cita con la historia llegaría ante Brasil, una de las selecciones favoritas para ganar el oro, pero la bandera tricolor fue la que se posicionó en lo más alto de Wembley, pues contra todos los pronósticos y un Oribe Peralta inspirado que marcó en el primer minuto y repetiría la dosis al minuto 75, México se llevaría el oro a casa. Ese día Londres vio a una generación dorada que demostró que todo es posible y que el futbol mexicano puede llenarse de gloria.

La medalla en Londres 2012 sigue siendo el último metal de oro que ha conseguido la delegación mexicana en unos Juegos Olímpicos, ya que en Brasil 2016, Tokio 2020 y París 2024, la bandera tricolor no pudo subir a lo más alto del podio. Para muchos, aquel 11 de agosto del 2012 se consiguió el mayor logro en toda la historia del futbol mexicano junto con las dos copas del mundo Sub-17 y la Copa Confederaciones de 1999.

Hoy celebramos la historia que comenzó hace 60 años. TRIBUNA ha contado lo que importa, ha dado voz y ha acompañado cada capítulo de nuestra comunidad uD83DuDDDE?



Gracias por acompañarnos: Nuestras páginas, tus historias uD83DuDCF0#SiempreContigo #TribunaSonora #TribunadelYaqui #60Aniversario pic.twitter.com/BSKwBK5ulb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui