¡Aguafiestas! Los Pistons estropean el festejo por el cumpleaños 41 de LeBron James

Los Ángeles, Estados Unidos.- Todo en la Crypto.com Arena de Los Ángeles se encontraba listo para celebrar el cumpleaños 41 de LeBron James; pero en lugar de eso, 'El Rey' y compañía vieron cómo Cade Cunningham se convertía en un aguafiestas al encabezar a los Detroit Pistons a una victoria de 128-106 sobre los Lakers.

Cunningham sumó 27 puntos y 11 asistencias mientras lideraba a los Pistons a llevarse el triunfo como visitantes el martes por la noche. James, en cambio, tuvo que conformarse con 17 puntos, al anotar tres triples y añadir cuatro asistencias y cuatro rebotes en el partido número 1,577 de temporada regular de su inédita temporada 23 en la NBA, pero pasó los últimos minutos de su partido de cumpleaños sentado con los brazos cruzados en el banquillo mientras veía la conclusión de la cuarta derrota de los Lakers en cinco partidos.

PISTONS SPOIL LEBRON'S BIRTHDAY WITH WIN IN L.A. uD83DuDE24



Lakers have lost 4 of their last 5 games uD83DuDE33 pic.twitter.com/HZ5eX4LLLL — Yahoo Sports (@YahooSports) December 31, 2025

El máximo anotador en la historia de la liga es el duodécimo jugador en aparecer en un partido de la NBA con 41 años o más, aunque solo el sexto en este siglo. Ahora está sólo por detrás de Robert Parish (1,611) como jugador con más partidos de carrera en la historia de la NBA.

Cunningham fue una pesadilla para Lakers

Por los Pistones, Marcus Sasser anotó un máximo de temporada de 19 puntos e Isaiah Stewart 15 para Detroit, líder de la Conferencia Este, que rompió su racha de dos derrotas para terminar 3-2 en su viaje por la Costa Oeste. Además, Detroit ganó su tercer enfrentamiento consecutivo contra los Lakers a pesar de perder al tercer máximo anotador Tobias Harris por un esguince en la cadera izquierda en el primer cuarto.

Por los Lakers, que han perdido cuatro de cinco partidos por primera vez desde los playoffs de la temporada pasada, Luka Doncic anotó 30 puntos y dio 11 asistencias. Jaxson Hayes anotó 13 puntos, pero los Lakers no pudieron igualar defensivamente a los duros Pistons.

Doncic encabezó la ofensiva de Lakers

Los Pistons tomaron el control desde el principio con un tiro preciso, penetraciones constantes hacia el aro y una recuperación de su destreza defensiva tras ser destrozados por Kawhi Leonard y los Clippers un par de días atrás. Los Pistons resistieron una remontada del empate liderada por James en el tercer cuarto antes de adelantarse con un parcial de 16-6 que se prolongó hasta el último cuarto.

Fuente: Tribuna del Yaqui