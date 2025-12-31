Bombazo en Cibacopa: Capitán de la Selección Mexicana llega a los Toros de la Laguna

Torreón, Coahuila.- Cada vez falta menos para que la duela se encienda y se ponga en marcha una temporada más de la Liga Mexicana del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa), campaña que para la edición 2026 contará con la presencia de un nuevo club: Los Toros de Laguna.

Y aunque todavía no inicia la actividad, el conjunto del norte ya dio un fuerte golpe sobre la mesa y demuestra que va en serio por la corona, al anunciar la llegada de uno de los mejores jugadores mexicanos de los últimos años, el capitán del Tri Gabriel Girón.

Fue a través de redes sociales donde el conjunto anunció la llegada de su flamante refuerzo, que está contemplado para comenzar con sus compañeros en la pretemporada y arrancar oficialmente el torneo el 14 de febrero de 2026 en el Auditorio Municipal de Torreón, ante Venados de Mazatlán.

Cabe destacar que el capitán de la Selección Nacional tendrá su tercera experiencia con el conjunto de Torreón, ya que en 2023 fue factor fundamental en la conquista del primer y único título en la Liga de Chihuahua, mientras que el año pasado también se unió a los astados, pero solamente llegaron a las semifinales.

Girón llegará con 37 años de edad y un gran recorrido en las ligas nacionales e internacionales; el seleccionado pasó por la Liga de Campeones de Basquetbol de las Américas (Basketball Champions League Americas, por sus siglas en inglés) con Libertadores de Querétaro, también jugó para Halcones de Xalapa y con el Real Estelí de Honduras.

Además, este año estuvo presente con la Selección Mexicana en la última ventana del repechaje de noviembre y diciembre, cuando dividieron triunfos ante República Dominicana. En ambos partidos anotó 27 puntos, con siete rebotes y siete asistencias. Igualmente, en julio fue el jugador que comandó al Tri en el primer repechaje mundialista que se celebró en la Arena Itson de Ciudad Obregón.

Mientras que en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional fue figura de Fuerza Regia de Monterrey, siendo tres veces campeón; debutó con Panteras de Aguascalientes en 2011, también fue parte de los Capitanes Ciudad de México, Dorados de Chihuahua, Leñadores de Durango y Xalapa, por lo que se espera que inyecte una gran confianza en la nueva escuadra de Toros.

