Cimarrones de Sonora va por la gloria en el 2026: Mantiene sus trabajos de pretemporada

Hermosillo, Sonora.- A pesar de que el conjunto de Cimarrones de Sonora ya no tiene equipo en la Liga de Expansión, el club del estado sigue apostando por su principal proyecto, que es formar jóvenes; por eso no baja la guardia y se mantiene trabajando con el talento de la región.

Este miércoles 31 de diciembre, a través de un comunicado de prensa, los de Hermosillo dieron a conocer que siguen trabajando con sus actividades de pretemporada en la capital del estado, afinando detalles de cara al reinicio del certamen en la Liga Premier del Futbol Mexicano.

Después de algunas semanas de intenso trabajo físico, táctico y futbolístico, el plantel dirigido por el experimentado Valentín Arredondo ha enfocado sus sesiones en consolidar el juego colectivo, además de inculcar su idea de juego y ajustar aspectos tácticos claves que les permitan tener un rol protagonista.

Afinando detalles para esta segunda vueltauD83DuDC0FuD83DuDCAA pic.twitter.com/dwrYZD02eM — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) December 30, 2025

Por otra parte, en esta etapa final, Cimarrones de Sonora ha complementado el trabajo en cancha con sesiones de gimnasio matutino, enfocadas en el fortalecimiento muscular, la prevención de lesiones y el desarrollo físico individual de cada futbolista, buscando un mejor rendimiento.

Ángel Sánchez, defensa y elemento importante del club, destacó el compromiso del grupo durante la pretemporada. "Ha sido una pretemporada intensa, tanto en cancha como en gimnasio; este trabajo nos va a ayudar durante el torneo. El grupo está unido, comprometido y con ganas de competir", declaró en entrevista para el equipo.

Cabe destacar que el cuerpo técnico ha informado que los jugadores han presentado una gran actitud en cada uno de los entrenamientos que han tenido, por lo que se espera un gran torneo en la Liga Premier, certamen que se especializa por formar a las futuras joyas del futbol mexicano.

El portero canterano de Cimarrones de Sonora, Max Serrano, se une al América, uno de los clubes más destacados del futbol mexicano. Con 19 años portará los colores azulcremas después de un breve paso por el Toluca.



Sus inicios fueron en las fuerzas básicas de Cimarrones de… pic.twitter.com/yiajPzbsyp — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) December 29, 2025

A su vez, hace unos días los Cimarrones de Sonora dieron a conocer que Max Serrano, quien es canterano de la organización, se unió a las filas del América, esto luego de su breve paso por las fuerzas básicas de Toluca, siendo este un hecho histórico para el club, ya que Max es el primer canterano en llegar a las Águilas.

Fuente: Tribuna del Yaqui