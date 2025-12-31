De Europa a la Liga MX: Necaxa ficha a este goleador argentino para sustituir a Díber Cambindo

Aguascalientes, Aguascalientes.- El Club Necaxa sigue teniendo un gran mercado de transferencias, reforzando zonas específicas del campo. A las contrataciones de los mediocampistas Agustín Almendra y Kevin Gutiérrez, provenientes de Racing Club y de Defensa y Justicia, respectivamente, se suma la llegada de su compatriota Julián Carranza. El delantero argentino de 25 años arribará a la institución con un breve paso por el futbol europeo.

En la presente temporada 2025-2026, el goleador sudamericano estuvo en el Leicester City F. C. de la EFL Championship de Inglaterra, aunque solamente ha tenido actividad en nueve partidos, sumando 315 minutos de juego. El Feyenoord Rotterdam de los Países Bajos era dueño de su carta, pero rescindió los seis meses de préstamo que le quedaban con el club inglés, el cual no tenía intención de adquirirlo. Ahora su destino está en la Liga MX con Los Rayos.

El traspaso fue confirmado por el periodista César Luis Merlo, una de las fuentes más confiables en cuanto al mercado de transferencias local e internacional. Carranza llega al equipo hidrocálido como sustituto del colombiano Díber Cambindo, quien recientemente concretó su transferencia al Club León. De acuerdo con la citada fuente, el originario de Oncativo, Argentina, firmará un contrato de cuatro años con el conjunto de Aguascalientes.

uD83DuDEA8Necaxa compra a Julián Carranza, que firmará por 4 años. #TratoHecho ??https://t.co/K4Bpqx910m pic.twitter.com/3PhEfW6nwW — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 31, 2025

Julián Carranza debutó profesionalmente con Banfield de su natal Argentina en 2017 y para 2020 se consolidó como una promesa interesante de aquel país. Posteriormente fue fichado por el Inter Miami de la MLS, aunque no consiguió trascender y se mudó al Philadelphia Union, equipo con el que se consolidó en el futbol estadounidense. Su gran momento le valió para llegar al Feyenoord como la apuesta para sustituir al mexicano Santiago Giménez.

En el año 2024, Carranza anotó 13 goles en su primera temporada en el Viejo Continente, incluida una anotación frente al AC Milán para avanzar a la etapa de playoffs de la UEFA Champions League. No obstante, las lesiones mermaron su nivel futbolístico y terminó por irse cedido al Leicester City, jugando poco en la Segunda División de Inglaterra. En 2025, el futbolista únicamente registra dos tantos.

El nuevo 9 de Necaxa ??uD83EuDEABuD83DuDD04uD83DuDD0B



uD83CuDDE6uD83CuDDF7 JULIÁN CARRANZA (25 años)



??2 goles en 26 juegos 2025



uD83CuDFE5 Sufrió varias lesiones

uD83CuDDF3uD83CuDDF1 Feyenoord uD83DuDD04 Leicester City uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC65uDB40uDC6EuDB40uDC67uDB40uDC7F



??13 goles en 25 juegos 2024



uD83CuDDFAuD83CuDDF8 Philadelphia (MLS) Feyenoord uD83CuDDF3uD83CuDDF1

donde fue compañero de Santi Giménez.pic.twitter.com/RHXY5FH1kN — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) December 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui