De vuelta a casa: Los Patriots buscan asegurar el primer puesto de la AFC

Foxborough, Estados Unidos.- Ya con el título de la AFC Este en la bolsa, los New England Patriots afrontarán la última semana de la temporada regular con la oportunidad de conseguir el primer puesto de la Conferencia Americana y la ventaja de jugar en casa durante todos los playoffs.

Esto después de su apabullante victoria por 42-10 en su visita a los New York Jets el pasado domingo, donde los Patriots demostraron una vez más ser imparables fuera de su estadio en la actual temporada de la NFL, donde marchan con el mejor récord de la liga, igualados con los Seattle Seahawks y los Denver Broncos.

Vrabel ha hecho un gran trabajo al frente del equipo

"Como decía ese cartel de la autopista: 'El trabajo en la carretera continúa'", dijo el entrenador de los Patriots, Mike Vrabel, en el vestuario tras el triunfo que les dio un récord de 8-0 en gira. "Tenemos que tener la mentalidad de que queda mucho trabajo por delante. Pero lo que hemos hecho es bastante especial. Pero tenemos que seguir pensando en el futuro".

Sin embargo, pase lo que pase, los Patriots serán anfitriones de su primer partido de playoffs en casa desde 2019. Eso, junto con su primer título de división desde esa misma temporada, marca dos hitos que Vrabel consiguió en su primera campaña al frente del equipo de Nueva Inglaterra.

Los Pats quieren cerrar a todo vapor el rol regular

Y uniéndose a los Chicago Bears para igualar la vigésima vez en las últimas 23 temporadas (2003-2025) en la que al menos un equipo gana su división tras haber terminado último o empatado en último lugar el año anterior, perseguir el primer puesto añade apuestas a un partido final de temporada regular contra un equipo de los Miami Dolphins (7-9) que ya ha sido eliminado de la contienda por los playoffs.

BACK AT THE TOP! pic.twitter.com/gxmyr1ywTd — z - New England Patriots (@Patriots) December 29, 2025

Para los Pats, el escenario es sencillo: ganar el primer cabeza de serie: vencer a Miami para conseguir la barrida en la serie por primera vez desde 2016, además de una victoria de Los Angeles Chargers sobre los Denver Broncos (13-3).

"El tema de la semana era asuntos pendientes. Venir aquí, conseguir una victoria y hacer 8-0 fuera de casa", dijo el cornerback Christian Gonzalez. "Poder salir y ganar varios partidos duros fuera de casa, Tampa, Baltimore y luego venir aquí y cerrar el trato, como equipo joven, es algo muy importante para nosotros. Ahora, vamos a Miami", agregó.

