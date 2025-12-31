El 2025 podría pasar a la historia como el año de las lesiones en la NBA

Miami, Estados Unidos.- A unas horas de finalizar el presente año, el número de estelares jugadores que han padecido por las lesiones continúa incrementándose; desde Tyrese Haliburton, de Indiana, que ya está fuera por toda la temporada debido a la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en el séptimo partido de las Finales de la NBA, pasando por Jayson Tatum, de Boston, que también podría perderse toda la campaña con un problema similar en los playoffs la pasada primavera.

A ellos se suman Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, LeBron James de Los Angeles Lakers y Jalen Williams de Oklahoma City, quienes han perdido grandes periodos esta temporada por diversas lesiones. Y ahora, Nikola Jokic de Denver también estará fuera por al menos cuatro semanas.

Nikola Jokic



Left knee injury



Best case scenario this is a bone bruise due to a hyper extension.



Worse case, but very possible, is that this is an ACL tear.



Hoping for the best uD83DuDE4FuD83CuDFFC pic.twitter.com/2ZF8T2bvuF — Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) December 30, 2025

Y es que nadie, ni siquiera esos seis jugadores All-NBA de la temporada pasada, están inmune a las lesiones esta temporada. El último día de 2025 es este miércoles y, desde una perspectiva de salud de la NBA, quizá sea hora de despedirse de estos 12 meses. Algunos de los nombres más importantes de la liga han tenido problemas importantes de lesiones en este año natural, y en muchos casos esos problemas se trasladan a 2026.

Haliburton se lesionó en las Finales NBA

"Es una faena", dijo el entrenador de Denver, David Adelman, después de que Jokic se lesionara. No se equivoca. Jokic se lesionó el lunes por la noche en Miami, en una jugada con unos tres segundos restantes en la primera mitad en la que habría estado mejor simplemente sin hacer nada.

Parecía que intentaba ayudar a un compañero a defender una penetración; le pisotearon el pie en el proceso, sufrió la hiperextensión de su rodilla izquierda y dejó a los aficionados de los Nuggets, desde Denver hasta Serbia y todos los puntos intermedios, esperando a que el equipo anunciara la gravedad de la lesión. Afortunadamente, no fue tan malo como algunos podrían haber pensado; Jokic debería volver en unas semanas, lo que significa que las pruebas confirmaron que no hubo daños estructurales graves.

Tatum podría regresar esta misma campaña

Y aunque parece que muchos jugadores están heridos, la NBA señala que los números reales dicen lo contrario: "Los datos que tenemos hasta ahora esta temporada indican que tenemos el menor número de lesiones en los últimos tres años", dijo este mes el comisionado de la NBA, Adam Silver.

"Me detengo ahí y diré que, independientemente del nivel de lesiones en comparación con años anteriores, por supuesto que las lesiones de tejidos blandos nos preocupan. Todas las lesiones nos preocupan, por cierto. El problema más frustrante ahora mismo, y sobre el que aparentemente tenemos menos control, es mantener a las estrellas en la cancha".

El gigante griego también ha batallado por las lesiones

Estos son sólo algunos de los grandes nombres, los candidatos a premios, los nombres de nivel All-Star que se perdieron muchos partidos en 2025, ya fuera esta temporada o la pasada o ambos: Joel Embiid y Paul George de Filadelfia, Kyrie Irving y Anthony Davis de Dallas, Victor Wembanyama de San Antonio, Domantas Sabonis de Sacramento, Tyler Herro de Miami, Bradley Beal de Los Angeles Clippers, Aaron Gordon de Denver, Trae Young de Atlanta y Zion Williamson de Nueva Orleans. Y recuerda, solo se suman a la plantilla de lesionados que ya incluye a Haliburton, Tatum, James, Williams, Antetokounmpo y ahora Jokic.

