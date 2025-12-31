El nuevo reto de 'El Loco' Torres en UFC podría ser contra un pupilo de Khabib Nurmagomedov

Ciudad de México.- El peleador mexicano, Manuel 'El Loco' Torres, viene en ascenso en la UFC, la promotora de artes marciales mixtas (MMA) más importante del mundo. En UFC 323, evento que se llevó a cabo el pasado sábado 6 de diciembre de 2025 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, el originario de Chihuahua se impuso vía TKO a Grant Dawson, victoria que le permitió colocarse como el número 13 en el ranking de la categoría de peso ligero.

'El Loco' Torres necesitó solamente de un round para derrotar al estadounidense, quien tenía una racha de tres victorias consecutivas. Sin embargo, al minuto 2:25, el luchador azteca encontró el camino a través de su precisión y finalizó con golpes de poder a su contrincante. Ahora, luego de entrar a la lista de los mejores del mundo en su división, parece que se le avecina un reto sumamente importante ante uno de los pupilos del excampeón Khabib Nurmagomedov.

De acuerdo con fuentes especializadas, la UFC trabaja en el próximo oponente del mexicano y podría ser nada y nada menos que el ruso Magomed Zaynukov, un especialista en muay thai que se consagró dos veces campeón mundial de la IFMA y campeón intercontinental de la WMC. Hace apenas unos meses, 'Chanco', como lo apodan, ganó su contrato con UFC en el Dana White Contender Series tras ganar por decisión unánime al brasileño Lucas Caldas.

uD83DuDEA8 BREAKING NEWS: Islam Makhachev tells Russian media that TRAINING HAS BEGUN and he will be facing Kamaru Usman at UFC327 in Dubai!



John Pork will be on the SAME CARD vs surging Manuel Torres!! uD83DuDD25uD83EuDD2F pic.twitter.com/iHTLIiCS98 — UPFRONT MMA (@upfrontmma) December 23, 2025

Para junio del 2026 (su regreso al octágono). Quiero checarme, quiero fortalecer más mi cuerpo, hacer las cosas bien porque la verdad faltan detallitos que vamos a mejorar para poder estar dentro el Top 5…ir por el campeonato. Yo sé que falta, así que vamos a trabajar eso", declaró Torres a Carlos Contreras Legaspi, corresponsal de ESPN, después del combate ante Grant Dawson.

A pesar de que las intenciones del chihuahuense es volver a pelear hasta junio del 2026, los rumores apuntan a que le daría la bienvenida al ruso a la UFC. Trascendió que esta pelea estaría contemplada para el UFC 327, cartelera que podría encabezar Islam Makhachev, amigo y compañero de Zaynukov, realizaron la primera defensa de su cinturón de peso wélter frente al exmonarca nigeriano, Kamaru Usman. Dicho evento está programado para abril de 2026 en la ciudad de Miami, Florida.

Fuente: Tribuna del Yaqui