Eligen a Verstappen como el mejor del 2025 y operan a Roberto Carlos: Esto y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias del mundo del deporte quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo te traemos la información sobre los últimos acontecimientos de tus deportes y deportistas favoritos. En la edición de este miércoles 31 de diciembre, conoce que a pesar de no salir campeón, Max Verstappen es elegido como el mejor piloto de la Fórmula 1 del 2025.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Stefon Diggs en problemas con la justicia

El receptor de los Patriots, Stefon Diggs, tiene una cita con la justicia el 23 de enero. El jugador enfrenta cargos graves por estrangulación y una acusación menor por agresión. Esta situación legal complica su panorama profesional mientras espera la decisión del juez tras su comparecencia.

Operan a Roberto Carlos

Roberto Carlos, el histórico futbolista de la selección brasileña, fue sometido recientemente a una cirugía de corazón. Tras la intervención por este problema cardiaco, la leyenda del deporte se encuentra internado en el hospital, donde ya muestra señales positivas de recuperación.

Fue Max Verstappen el mejor del 2025

Max Verstappen fue reconocido como el piloto más destacado de la Fórmula 1 en 2025. Tanto los directores de las escuderías como los demás corredores coincidieron en que su desempeño fue el mejor de la temporada. Con este respaldo, el neerlandés reafirma su dominio total sobre la pista este año.

Fuente: Tribuna del Yaqui