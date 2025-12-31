Estos jugadores fueron elegidos como refuerzos por los clasificados a los playoffs de la LAMP 2025-2026

Ciudad de México.- La temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) llegó a su fin y con ello, se dará inicio a la primera ronda de los playoffs, aunque antes de eso, se tuvo el draft en el cual los clasificados tenían la oportunidad de reforzar su plantilla. Solo seis de los ocho equipos optaron por tomar al menos un elemento de los clubes que quedaron eliminados al finalizar el rol regular.

Cabe señalar que la dinámica empleada en este draft fue diferente a la usada en los anteriores, cuando los equipos sumaban a un elemento a su roster, sin tener que dar de baja a nadie. En esta ocasión, si un club optaba por elegir a un elemento, ya sea nacional o extranjero, tenía que dar de baja a un jugador no nacido en México.

El primero en elegir fue Jaguares de Nayarit, quienes optaron por reforzarse con River Town, jardinero que jugó para el Tucson Baseball Team en la temporada. El patrullero estadounidense dejó promedio de bateo de .324 con 247 turnos legales, en los cuales conectó 80 imparables, entre ellos un vuelacercas, y produjo 15 carreras.

Le siguieron Cañeros de Los Mochis, que al elegir en la segunda posición, se declinaron por integrar a su roster a Edwyn Valle, lanzador derecho que jugó para el equipo de Tucson. El relevista dejó récord de tres victorias y dos descalabros, con 2.38 de ERA y 29 ponches recetados en 41.2 entradas de trabajo.

En la tercera posición eligieron Yaquis de Obregón, mismos que optaron por reforzar el cuadro, eligiendo a Ramiro Peña de Venados de Mazatlán. El legendario utility fue uno de los bateadores más constantes para los del puerto y finalizó la campaña con 67 indiscutibles, incluyendo cuatro cuadrangulares y 23 carreras impulsadas.

Naranjeros de Hermosillo fue el cuarto en el sorteo y se declinaron por tomar al lanzador zurdo de Venados de Mazatlán, Braulio Torres-Pérez. El norteamericano no tuvo una buena temporada, aunque su vasta experiencia en el beisbol mexicano es una garantía en las rondas de eliminación directa.

Le siguieron Águilas de Mexicali, quien fue el único equipo del draft que eligió por sumar a dos jugadores para la postemporada; su primera elección fue Alexis Wilson, receptor titular del Tucson Baseball Team, y del mismo equipo tomaron a Mark Simon, lanzador relevista que finalizó con ERA de 2.55 y un triunfo sin derrota.

Algodoneros de Guasave fue el último equipo que optó por entrar al sistema del draft, tomando a Samar Leyva, infield del Tucson Baseball Team. El sinaloense finalizó la temporada con .263 de promedio de bateo, con dos vuelacercas y 18 carreras impulsadas en 55 partidos en los cuales participó.

Cabe señalar que ni Charros de Jalisco ni Tomateros de Culiacán optaron por elegir a nuevos elementos para la primera ronda de los playoffs.

¡AHORA SÍ COMIENZA LO BUENO!uD83DuDD25uD83EuDEE1



Enfrentamientos listos para esta primera etapa de playoffsuD83EuDD29



uD83DuDDD3?Próximo 01 de enero comienzan las series.



¿Quién será campeón?uD83CuDFC6uD83DuDC40



Presentado por @arcogasolina #LigaARCO? pic.twitter.com/Hhb2aeOUNT — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui