Exjugador de Boca Juniors llega al Santos Laguna como refuerzo para el mediocampo en el Clausura 2026

Ciudad de México.- Con solo unas horas restantes para que finalice el 2025, el mercado de fichajes se sigue moviendo y el Santos Laguna es uno de los equipos que presentaron a otro elemento como refuerzo de cara al Clausura 2026. El conjunto de la Laguna oficializó la llegada de Ezequiel Bullaude, argentino que juega como mediocampista y ya cuenta con experiencia en la Liga MX con los Xolos de Tijuana.

Con apenas 25 años, el sudamericano ya cuenta con un par de experiencias en el futbol europeo; Bullaude debutó con el Godoy Cruz, con quienes jugó poco menos de 100 compromisos, antes de ser firmado por el Feyenord de la Eredivisie. Tras un paso discreto por Países Bajos, el mediocampista regresó a Argentina al ser cedido a Boca Juniors, aunque solo estuvo por seis meses con el cuadro xeneize.

A mediados del 2024, fue enviado al Fortuna Sittard, con quienes tuvo mayor actividad, participando en 30 compromisos con ocho goles anotados y una asistencia en 2 mil 200 minutos en cancha. En septiembre del 2025, Xolos de Tijuana oficializó su fichaje, el cual ascendió a 2.5 millones de dólares de acuerdo a lo publicado en el portal Transfermarkt.

Con el equipo fronterizo solo alcanzó a disputar nueve compromisos, seis de ellos en el Apertura 2025 y tres más en la Liguilla correspondiente, todos ellos entrando de cambio. A pesar de su poca participación, llegó a anotar nueve goles, promediando una anotación cada 11 minutos, siendo uno de los mejores de toda la Liga MX.

El elemento sudamericano fue presentado durante la tarde del miércoles, 31 de diciembre, mediante las redes sociales del equipo y dejaron ver que ya se encuentra en las instalaciones del TSM para integrarse a la pretemporada del Santos Laguna. De acuerdo con el propio comunicado, se destaca su dinamismo en la cancha, así como la buena lectura de juego y su capacidad de ataque, además de aportar equilibrio a la zona media.

Ezequiel Bullaude se convirtió en el cuarto refuerzo oficial presentado por los 'Guerreros', de cara al siguiente certamen de la Liga MX; Santos contará con los servicios de Efraín Orona, defensa central que jugaba para el Pachuca, así como Carlos Gruezo, futbolista ecuatoriano. Por último, el club lagunero se hizo de los servicios de Lucas di Yorio, delantero argentino, quien llega procedente de la Universidad de Chile.

Fuente: Tribuna del Yaqui