Fuerte incendio en almacén de cartón genera una intensa movilización en el norte de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Durante la tarde de este miércoles 31 de diciembre de 2025 se registró un voraz incendio en un almacén ubicado en la zona norte de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El siniestro tuvo lugar en un inmueble en el que se almacenan materiales como madera y cartón, aunque no se ha confirmado cómo se originó el fuego. El percance generó una intensa movilización por parte de los cuerpos de emergencia.

Según información proporcionada por medios locales, el incendio ocurrió alrededor de las 15:15 horas en la intersección de la avenida Abraham Lincoln y la avenida San Bernabé, situado en el sector de la Alianza. Los primeros reportes indican que el fuego consumió las tarimas que se encontraban en el interior de la bodega, que en ese momento estaba cerrada. Posteriormente se extendió rápidamente a un terreno baldío aledaño, lo que obligó a intensificar las labores.

Personal de Bomberos de Nuevo León, en coordinación con Protección Civil Estatal, trabajaron para sofocar las llamaradas y evitar que estas se pudieran propagar a las propiedades cercanas. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni víctimas mortales; sin embargo, la información continúa en desarrollo y en las próximas horas se espera que exista informe detallado por parte de las autoridades competentes.

uD83DuDD25Un fuerte incendio se reportó este miércoles en un almacén de madera ubicado sobre la avenida Abraham Lincoln, en su cruce con Castellana, frente a la Estación Lincoln, en Monterrey.https://t.co/PaFJ6hUhaa pic.twitter.com/QGtzf53xcv — INFO7MTY (@info7mty) December 31, 2025

Al momento nos encontramos atendiendo reporte de incendio estructural y de terreno baldío. El incidente se ubica en un establecimiento tipo almacén, se consume madera y cartón, propagándose a terreno baldío adjunto. Se trabaja de manera coordinada con Bomberos de Nuevo León y PCENL. La vialidad se encuentra comprometida, personal de movilidad Monterrey se encuentra en el lugar resguardado el área durante las labores de los cuerpos de emergencia. Ante cualquier emergencia comunícate al 9-1-1", informó Protección Civil de Monterrey en redes sociales.

La vialidad de la zona quedó comprometida, mientras que el perímetro fue resguardado por agentes de Movilidad de Monterrey, quienes realizaron cierres parciales para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia. Los uniformados desviaron a los automovilistas, los cuales debieron tomar vías alternas a sus respectivos destinos.

Fuente: Tribuna del Yaqui