Jaguares de Nayarit fortalece su ofensiva para los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Tepic, Nayarit.- Después de quedarse con la cima de la fase regular de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) en lo que fue su campaña de estreno, los Jaguares de Nayarit son uno de los favoritos para quedarse con la corona y, para conseguirlo, la directiva está apostando por reforzar la ofensiva.

Tan solo la madrugada de este 31 de enero, anunciaron la llegada de River Town, quien llega como su refuerzo dentro del Draft de Sustitución. El cañonero estadounidense fue de lo más rescatable que tuvo el Tucson Baseball Club, ya que fue el quinto mejor bateador de la Liga con .324, además de conectar 19 dobletes, tres triples y un metrallazo, con 28 carreras anotadas y 15 producidas.

River hizo su debut este año en la Liga Arco y no defraudó, pero además venía de tener actividad en Doble A de los Kansas City Royals, así como en la Liga Independiente del Atlántico, donde fue quinto en bases robadas con 42, lo que habla de la gran velocidad que tiene en las almohadillas.

¡River Town se convierte en Jaguar! uD83DuDE00



El jardinero norteamericano fue nuestra elección en el draft. uD83DuDC4D



Bienvenido.uD83EuDD1D#RugeNayarit uD83DuDC06uD83DuDD35 pic.twitter.com/ur5dqrdFko — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) December 31, 2025

Pero Town no será la única cara nueva que tengan los felinos en estos playoffs; en las últimas horas del martes, también anunciaron la llegada de una de las más grandes figuras de la Liga Mexicana de Beisbol, Arístides Aquino, quien llega como bicampeón con los Diablos Rojos del México.

Además, el dominicano jugó más de cuatro temporadas en el mejor beisbol del mundo, la MLB, con los Cincinnati Reds, donde se dio a conocer por el gran poder que tiene en el madero. Por lo que, a diferencia del expelotero de Tucson, Aquino llega para ser ese cañonero de respeto frente al plato.

Por otra parte, aunque ya hizo su estreno en la última serie de la fase regular contra los Tomateros de Culiacán, también David Hensley será otra de las cartas fuertes que tenga Jaguares en la postemporada. El estadounidense que militó en Grandes Ligas para los Houston Astros viene de tener actividad con los Tigres del Licey en la Liga Dominicana, donde tuvo números a la ofensiva de .239 en 23 juegos, por lo que ya sabe lo que es jugar en el beisbol invernal del Caribe.

¡HISTÓRICO!uD83EuDD29



En nuestro AÑO UNO en @Liga_Arco terminamos en 1ER lugar.uD83DuDD1DuD83DuDC4A



Más que nunca… #RugeNayarit rumbo a Playoffs. uD83DuDC06uD83DuDD35uD83DuDE4C pic.twitter.com/sBN1KpoOyV — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) December 31, 2025

Cabe destacar que a inicios del torneo, la directiva de Jaguares de Nayarit había confirmado que el cubanomexicano Randy Arozarena reforzaría al club, pero ese movimiento no se pudo concretar; pero con todo y eso, los de Tepic demostraron tener una gran base a la ofensiva y que, con la llegada de estos tres elementos, serán un rival incómodo en la siguiente ronda.

Fuente: Tribuna del Yaqui