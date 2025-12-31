¡Jake Mate! Sánchez es el mejor en salvamentos en la historia de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Mexicali, Baja California.- Una noche histórica fue la que se vivió el pasado martes en El Nido de la capital bajacaliforniana, durante la victoria de los Águilas de Mexicali por 8-1 sobre los Charros de Jalisco, en el cierre del rol regular de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Durante dicho encuentro, el lanzador estadounidense Jake Sánchez se convirtió en el taponero con más rescates en la historia del circuito invernal, al llegar a 135 rescates en su carrera de nueve campañas con los fronterizos, dejando atrás la marca impuesta por el mexicano Isidro Márquez.

Sin embargo, la hazaña no fue fácil, ya que los emplumados tuvieron que remar contra corriente en dicho encuentro, ya que fueron los jaliscienses los que tomaron la ventaja en la segunda entrada, donde Bligh Madrish conectó doblete y, con un sencillo del gigante Japeth Amador, timbró la primera rayita del juego.

Pero los Águilas respondieron en el fondo del tercer inning para darle la vuelta al marcador; Alex Flores, Estevan Florial y Norberto Obeso ligaron pasaportes gratis para congestionar las bases y Yadir Drake produjo la primera con rodado a la primera base; mientras que Florial timbró la segunda con un error y Moisés Gutiérrez colocó el 3-1 con imparable al central.

Mexicali se despegó definitivamente en el cuarto capítulo, donde hicieron un rally de cuatro anotaciones; Alex Flores inició la ofensiva con hit al prado derecho, Florial recibió pasaporte gratis y Drake produjo una con hit; mientras que Alex Mexía con tubey al prado izquierdo envió dos más al plato y la cuarta anotación fue producto de inatrapable de Wynton Bernard.

Fue en el quinto episodio donde los Águilas pusieron cifras finales al encuentro, después de que Yadir Drake conectara triple al jardín izquierdo para remolcar a Florial con el 8-1, y después vendría el momento mágico de esa noche.

Fue en la séptima entrada donde se dio la aparición de Jake Sánchez para lanzar las últimas 3 entradas del juego en busca del salvamento, logrando el hito al retirar el trayecto en 9 bateadores y 26 lanzamientos que le dieron el rescate 14 de la temporada y a su vez el juego salvado 135 dentro de su carrera en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. La hazaña alcanza más relevancia si se toma en cuenta que 'Jake Mate' consiguió la marca de 145 salvamentos en esas nueve campañas, mientras que el poseedor del récord anterior, Isidro 'Chilo' Márquez, lo hizo en 21 temporadas.

Ahora, los Águilas de Mexicali se preparan para iniciar la postemporada como visitantes en contra de los Yaquis de Obregón los días 1 y 2 de enero en el Estadio Yaquis, con regreso a El Nido de Los Águilas el domingo 4, lunes 5 y martes 6 (de ser necesario).

Fuente: Trubuna del Yaqui