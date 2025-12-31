Javier Aquino envía mensaje contra Tigres UANL en el último día de su contrato: "Fue un para siempre"

Ciudad de México.- La salida de Javier Aquino de los Tigres UANL ha sido una de las despedidas que más ha dado de qué hablar en los últimos años de la Liga MX, sobre todo por la manera en la que fue manejada por el propio jugador. El veterano elemento aprovechó el último día de su contrato para enviar un mensaje a toda la afición regiomontana en sus redes sociales, cerrando así un ciclo que duró más de 10 años.

Cabe recordar que hace un par de semanas, Aquino comenzó una transmisión en vivo mediante su cuenta de Instagram, en la cual expresó que desde la directiva de los Tigres le habían notificado que el Apertura 2025 fue su último torneo con la playera de la UANL. Visiblemente consternado y en ocasiones con lágrimas en los ojos, Javier reprochó que lo sacaron por 'la puerta de atrás' y no le permitieron una despedida con los aficionados.

#Deportes | OFICIAL: Javier Aquino finaliza relación con Tigres UANL; se va molesto con la directiva regiomontana ?https://t.co/mg5vwE7Lmr — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 21, 2025

De nueva cuenta, haciendo uso de sus redes, Aquino aprovechó el último día siendo jugador de los Tigres para despedirse de los aficionados, aunque reiteró que no fue la manera en la que esto debía suceder. "Querido Tigres, queridos incomparables, antes de terminar este año, no quiero irme sin despedirme de todos ustedes; no es la forma que me hubiera gustado hacerlo, pero a veces en la vida no todo sale como lo planeamos".

Aseguró que desde su arribo hace más de 10 años, la barra regiomontana lo recibió con los brazos abiertos y desde entonces le mostraron su apoyo aun en sus momentos más complicados. "Traté de honrar estos colores cada día de este tiempo; hoy miro hacia atrás y me llena de alegría ver la bonita historia que hicimos juntos; los voy a llevar conmigo en el corazón".

Siempre tendrán un tigre más para alentar; no me es posible plasmar en letras el amor que les tengo y les tendré, así que no es un adiós, para mí siempre fue un PARA SIEMPRE".

Aquino se va de Tigres con 442 partidos disputados bajo su haber, en los cuales pudo anotar 30 goles y cosechó un total de 58 asistencias. De acuerdo a sus declaraciones previas, se tomará varios días para evaluar si optará por buscar otro contrato con algún club de la Liga MX o, en su defecto, retirarse de las canchas de manera definitiva.

Fuente: Tribuna de los Yaquis