Kylian Mbappé enciende las alarmas del Real Madrid; sufre lesión de rodilla y será baja por varios días

Ciudad de México.- A pesar de estar en medio del parón por las festividades de fin de año, el Real Madrid anunció que Kylian Mbappé estará fuera de actividades por varios días, luego de presentar molestias en la rodilla izquierda. El delantero francés se perderá al menos un juego de LaLiga y se pone en riesgo su participación en las semifinales y una posible final en la Supercopa de España.

El ariete ya había presentado una lesión que lo alejó de las canchas por un par de semanas, derivada de una patada recibida mientras disputaba el cierre de las clasificatorias para la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Francia. En el duelo entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, el delantero resultó con un dedo de la mano fracturado, aunado a molestias en la rodilla, lo que puso en duda su participación en los siguientes encuentros.

#Deportes | Real Madrid hace el ridículo en el Santiago Bernabéu; los 'Merengues' cayeron ante el Celta de Vigo ?uD83DuDE33https://t.co/E7RNQ15Vss — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 8, 2025

El Real Madrid tuvo un entrenamiento de puertas abiertas al público durante la tarde del martes, 30 de diciembre, y en ese espacio, Mbappé trabajó a la par del grupo, por lo que se desconoce en qué circunstancias pudo haber presentado una nueva molestia. De acuerdo con el parte médico publicado por el propio club, su delantero presentó un esguince en la rodilla izquierda.

Así mismo, se aseguró que su regreso a las canchas dependerá de manera directa de la evolución que presente en los siguientes días, sin revelar un tiempo estimado. Aún así, se prevé que Kylian no tenga participación en el reinicio de LaLiga, cuando el Real Madrid reciba al Betis durante las primeras horas del domingo, 4 de enero.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 31, 2025

Al momento, el equipo blanco se encuentra en la segunda posición del certamen doméstico, donde ha conseguido 13 triunfos por tres empates y un par de derrotas en las 18 jornadas disputadas. El Real Madrid ha colectado un total de 42 unidades, lo que lo coloca 4 por detrás del líder, el Barcelona.

#Deportes | Barcelona cierra el 2025 con victoria sobre el Villarreal y asegura la primera posición de LaLiga ?https://t.co/E5StokU190 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 21, 2025

Mbappé también se podría perder el duelo de las semifinales de la Supercopa de España, cuando se midan contra el Atlético de Madrid en Arabia Saudita, el próximo jueves, 8 de enero, y en caso de que los dirigidos por Xabi Alonso consigan clasificar a la final, también estaría en duda.

Fuente: Tribuna del Yaqui