La Liga Arco Mexicana del Pacífico tiene definidos los playoffs 2026; así se jugará la primera ronda

Ciudad de México.- Al finalizar la jornada del 30 de diciembre, se le dio cierre a la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), para darle paso a sus respectivos playoffs. Pese a que desde un día antes se tenían asegurados los equipos clasificados a las 'Fiestas de enero', se tenía que esperar a los resultados de los últimos compromisos para que se definieran los enfrentamientos en la primera ronda de la postemporada.

Cabe recordar que los dos equipos que quedaron eliminados fueron los Venados de Mazatlán y el Tucson Baseball Team; por parte de los porteños, su sentencia llegó al ser barridos en el Estadio Yaquis, lo que los dejó sin posibilidades matemáticas. Para el equipo de Tucson fue más agónico aún, pues llegaron a la última serie con vida, pero un walkoff de Algodoneros de Guasave cerró su tormentosa temporada.

Jaguares de Nayarit vs Algodoneros de Guasave

El conjunto nayarita finalizó la temporada como líder en el standing general y en la colecta de puntos, por lo que tendrá el beneficio de abrir en casa todas las rondas de postemporada que pueda disputar. Los Jaguares se enfrentarán contra Algodoneros de Guasave, quienes consiguieron el acceso a los playoffs de último lugar y terminaron empatados en puntos con Tucson, aunque el dominio les permitió el acceso.

Yaquis de Obregón vs Águilas de Mexicali

Luego de batallar con su rendimiento en el inicio de la segunda vuelta, Yaquis se pudo recuperar en el último tramo de la temporada y clasificó en el segundo lugar en la tabla de puntos. Obregón se medirá contra Águilas de Mexicali, quienes consiguieron 10 unidades en el año, lo que les alcanzó para quedarse con el séptimo puesto.

Naranjeros de Hermosillo vs Charros de Jalisco

Este duelo pinta para ser uno de los más parejos en la primera ronda de los playoffs; Naranjeros clasificó en el tercer puesto, quedando en un triple empate con Jaguares y Yaquis, pero el run average los envió hasta el tercer peldaño. Comenzarán su camino a otro título enfrentándose contra Charros de Jalisco, equipo que se clasificó en la sexta posición.

Tomateros de Culiacán vs Cañeros de Los Mochis

La última serie en la primera ronda de los playoffs de la LAMP 2025-2026 será entre Tomateros y Cañeros, siendo la única que mide a dos clubes de la misma entidad. El equipo guinda quedó posicionado en cuarto lugar con 15 puntos, solo media unidad por encima de Cañeros.

Cabe recordar que los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico comenzarán este 1 de enero del 2026 en las cuatro plazas que mejor se posicionaron. Serán series a ganar cuatro de siete y finalizarán, a más tardar, el viernes, 7 de enero.

Fuente: Tribuna del Yaqui