¡La última y nos vamos! André-Pierre Gignac reporta a los entrenamientos de Tigres para el Clausura 2026

Monterrey, Nuevo León.- André-Pierre Gignac interrumpió su periodo de vacaciones para integrarse a la pretemporada del Clausura 2026 con los Tigres de la UANL, lo cual podría representar el último torneo para el atacante francés con la playera del conjunto regiomontano. Como muestra de su compromiso, el delantero reportó antes de lo esperado, pues aún tenían un par de días de margen para comenzar con los entrenamientos.

El día en el que los jugadores están llamados a comenzar sus entrenamientos es el sábado, 3 de enero, aunque varias de sus figuras ya se encuentran trabajando en las instalaciones del cuadro universitario, entre los que destaca la figura de Gignac. Su edad y las constantes lesiones lo han alejado del cuadro titular y ha sido usado más de cambio revulsivo, aunque sus aportaciones, tanto dentro como fuera de la cancha, siguen siendo significativas.

El día de hoy, André-Pierre Gignac acudió a uno de los entrenamientos opcionales de Tigres previo a la pretemporada en el CET. uD83DuDC2FuD83CuDDEBuD83CuDDF7



El plantel reportará este sábado 3 de enero. ??



uD83DuDD8A? @alfredotmz

uD83DuDCF9 San Cadilla El Norte pic.twitter.com/hWOTYQ4FSe — Legión Regia (@LegionRegia) December 31, 2025

Gignac es el jugador que registra más goles vistiendo la playera de Tigres, pues ha logrado mover las redes en 221 ocasiones, además de poner 55 asistencias en los 426 compromisos disputados. El delantero tiene 35 mil 200 minutos en la cancha, por lo que también es de los elementos con mayor tiempo en juegos oficiales.

Además, su palmarés también es igual de extenso al de sus estadísticas, pues ha logrado levantar 11 títulos con los Tigres; tiene cinco campeonatos de la Liga MX, además de que en el 2020, logró alzar el cetro de la Concacaf Liga de Campeones. Guió al equipo felino a ganar cuatro Campeón de Campeones y su último cetro fue la Campeones Cup del 2023.

Pese a que el Apertura 2025 se había catalogado como el último torneo que disputaría Andre-Pierre, el hecho quedó descartado luego de que se anunciara la renovación con los Tigres, por lo cual tiene contrato vigente hasta junio del 2026. A partir de ahí, el jugador evaluará si busca permanecer en las canchas a sus 40 años o si, así lo decide, pondrá fin a su carrera como futbolista profesional.

Así mismo, Diego Medina, colaborador de TUDN, informó que Marcelo Flores también se integró a la pretemporada de la UANL, pese a los rumores que lo ponían fuera de los Tigres para el Clausura 2026. Junto a ellos, también resaltan los nombres de Edgar López, Jesús Angulo y Antonio Carrera, aunque estos dos últimos trabajan separados del grupo para recuperarse de sus lesiones.

#CLUBTIGRES I REPORTA MARCELO FLORES



Llega Marcelo Flores al Estadio Universitario para el entrenamiento de este martes, dentro de la etapa opcional de inicio de pretemporada en Tigres. pic.twitter.com/FDGXD15V7o — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) December 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui