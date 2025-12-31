Leyenda del beisbol mexicano reforzará a un equipo de la LAMP en el inicio de los playoffs

Mexicali, Baja California.- Los Águilas de Mexicali son uno de los invitados a la postemporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), ronda en la que enfrentarán a los Yaquis de Ciudad Obregón este 1 de enero del 2026 en tierras cajemenses, pero a tan solo horas para que arranquen las acciones, el combinado cachanilla anunció la llegada de un nuevo refuerzo.

Se trata de uno de los nombres más importantes en la historia del beisbol mexicano: Alfonso 'Houston' Jiménez, quien estará como coach de banca del manager Roberto Vizcarra, con la finalidad de aportar toda su experiencia obtenida y hacer volar a los emplumados en los playoffs.

¡HOUSTON JIMÉNEZ ATERRIZARÁ EN EL NIDO!???uD83DuDD25uD83EuDD85



Alfonso Jiménez llega a Los Águilas de Mexicali como Coach de Banca con motivo de reforzar a los Emplumados para la Postemporada de la LaMP.??uD83CuDFDF?



Más información en Bio.??#VolandoJuntos#SiempreÁguilas pic.twitter.com/s4uXyfzPN0 — Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) December 31, 2025

El 'Houston' estuvo como jugador activo de los cachanillas durante 13 temporadas, desde la campaña 1984-1985 hasta la temporada 1996-1997; fue el parador en corto titular durante todo ese lapso y parte de los campeonatos en 1985-1986 y 1988-1989, así como de la corona obtenida en la Serie del Caribe en Maracaibo, Venezuela, 1986, por lo que se trata de uno de los mejores peloteros en la historia del club.

Con este movimiento dentro del cuerpo de estrategas, Los Águilas de Mexicali buscan fortalecer todos sus departamentos de cara a los play offs que iniciarán el 1 de enero del 2026 cuando estén enfrentándose a los Yaquis de Ciudad Obregón", escribió el equipo en un comunicado de prensa.

Por otra parte, este no será el único movimiento que hicieron los 'Caballeros' para la siguiente ronda del beisbol invernal, ya que la madrugada de este 31 de diciembre, hicieron válida su participación en el Draft de Sustitución, al tomar los servicios del receptor Alexis Wilson, quien bateó contra Yaquis para .308, y el lanzador Mark Simon fue la segunda opción; ambos defendieron los colores de Tucson en esta temporada.

Cabe destacar que, en dado caso de que 'El Chapo' Vizcarra decida darle juego a Wilson, deberá dar de baja los servicios de un pelotero extranjero, ya que ese es un nuevo reglamento que estableció la LAMP para la primera ronda de los playoffs 2026.

¡BIENVENIDO ALEXIS WILSON A EL NIDO! uD83EuDD85uD83DuDCAAuD83CuDFFC??



Alexis Wilson es la primer selección de Draft de Refuerzos de Playoffs 2025 - 2026 por parte de Águilas de Mexicali #SiempreÁguilas pic.twitter.com/bhXO0iZx4k — Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) December 31, 2025

Con estas nuevas incorporaciones, sobre todo en el banquillo, el conjunto de Mexicali llegará con los ánimos renovados a Ciudad Obregón. Aunque fue la Tribu quien terminó mejor posicionado en la tabla, los 'Cachanillas' se han caracterizado por saber jugar duelos de eliminación, por lo que la moneda está en el aire.

Fuente: Tribuna del Yaqui