Quien fuera denominado uno de los mejores prospectos de la MLB firma con White Sox

Chicago, Estados Unidos.- Los movimientos no paran en el beisbol de las Grandes Ligas, principalmente en los Chicago White Sox, quienes contrataron los servicios del exprospecto destacado Jarred Kelenic, según informó Mark Feinsand para el portal oficial de la MLB.

El pelotero de 26 años de edad optó por la agencia libre a comienzos de la anterior temporada luego de que los Atlanta Braves lo sacaran del roster de 40 jugadores y lo enviaran directamente a Triple-A Gwinnett. Con los de la Liga Nacional en 24 juegos bateó para .167 con un OPS de .531, jugando principalmente en el jardín derecho.

Ahora, a pesar de que su contrato es para una invitación fuera del roster estelar de los White Sox, el pelotero tiene la gran oportunidad de pelear un puesto en los entrenamientos de primavera, volver a pisar el Big Show y demostrar por qué fue catalogado como uno de los mejores prospectos.

The White Sox are signing Jarred Kelenic to a minor-league deal with a non-roster invite to camp, per @JesseRogersESPN pic.twitter.com/vkBOIh3PCJ — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) December 31, 2025

Hay que recordar que los New York Mets seleccionaron originalmente a Kelenic con la sexta selección general del Draft amateur de Grandes Ligas en el 2018, antes de enviarlo a los Mariners como pieza central del cambio que llevó al puertorriqueño Edwin Díaz y al dominicano Robinson Canó. Cuando debutó con los de Seattle en mayo de 2021, Kelenic era el prospecto número cuatro de la MLB.

Kelenic intentará una vez más retomar ese potencial y revitalizar su carrera con el equipo de Chicago. En un total de cinco temporadas en las Grandes Ligas, tiene una línea ofensiva de .211/.282/.376 con un OPS de .658 y un porcentaje de ponches del 30.6 por ciento. Su mejor campaña fue en 2023, cuando registró un OPS+ de 111 y sumó 1.5 de WAR.

Actualmente, los posibles jardineros titulares del club son Andrew Benintendi, el cubano Luis Robert Jr. y Brooks Baldwin, por lo que Jarred deberá pelear por ganarse un puesto en el roster e intentar tener un rol estelar en la alineación del conjunto de la Liga Americana.

Más movimientos

Mientras que el otro equipo de Chicago, pero que juega en la Liga Nacional, los Cubs, igualmente anunciaron un nuevo movimiento; se trata de Hunter Harvey, quien firmó por un año y un salario base de seis millones de dólares más incentivos. El pelotero de 31 años pasó gran parte de la temporada del 2025 en la lista de lesionados, por lo que tiene la oportunidad de volver a la actividad con un gran equipo.

The Cubs are signing right-handed reliever Hunter Harvey, per @WillSammon.



Career:

185 IP | 3.11 ERA | 1.10 WHIP | 201 K



His arsenal features an upper-90s fastball, a splitter (33.3% whiff), a slider (50% whiff), and he mixes in a curve. pic.twitter.com/3GID5s6C91 — Carson Wolf (@TheWrigleyWire) December 27, 2025

En apenas 12 juegos que disputó este año para los Kansas City Royals fue muy efectivo, ya que dejó una efectividad de 0.00 en 10.2 entradas, en las que permitió seis hits y ponchó a 11, números que reflejan la gran garantía que tiene como relevista.

Fuente: Tribuna del Yaqui