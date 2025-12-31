Roberto Carlos reaparece después de su operación por problemas cardiacos y niega haber sufrido infarto

Ciudad de México.- Apenas unas horas después de que se viralizara la noticia sobre la operación de emergencia a la cual fue sometido Roberto Carlos, el propio jugador reapareció en redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento a todos los aficionados que se preocuparon por él. Por la misma vía, descartó que la intervención se haya tenido que realizar por un infarto y lo catalogó como un procedimiento preventivo.

El jugador se encontraba de vacaciones en Sao Paulo, Brasil, en compañía de su familia, cuando acudió a una clínica para realizar un control rutinario por la trombosis que le diagnosticaron en una pierna desde hace varios meses. La información inicial indicaba que en medio de los estudios, le detectaron una afección cardiaca, por lo que tuvo que visitar el quirófano de emergencia y fue operado con éxito, aunque el exjugador descartó esta versión.

De acuerdo con lo publicado en las redes sociales de la exestrella del Real Madrid, la intervención quirúrgica estaba programada con antelación por los médicos, descartando que haya respondido a una emergencia por un problema de consideración. "Me gustaría aclarar información reciente que ha estado dando vueltas. Recientemente me sometí a un procedimiento médico preventivo, planeado de antemano con mi equipo médico".

? LA LEYENDA BRASILEÑA ESTÁ FUERA DE PELIGRO



uD83CuDFE5 Roberto Carlos fue a realizarse pruebas por un trombo en la pierna, descubrieron que algo no estaba funcionando correctamente en su corazón y decidieron operarlo de urgencia



¡Mucho ánimo y pronta recuperación! ?? pic.twitter.com/CSX61aNEYX — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) December 31, 2025

Así mismo, informó que el proceso se finalizó con éxito y descartó que haya sufrido un paro cardiorrespiratorio como fue manejado en diversos medios. "El procedimiento fue exitoso, y estoy bien. No sufrí un ataque al corazón. Me estoy recuperando bien, y con ganas de volver al fitness completo y reanudar mis compromisos profesionales y personales pronto".

Así mismo, informó para todos sus seguidores que no hay un tema por el cual preocuparse, ya que su proceso fue realizado por profesionales en la materia y, tan pronto como sea posible, se reintegrará a sus actividades laborales y personales. "Me gustaría tranquilizar a todos que no hay motivo de preocupación".

Por último, agradeció a todo el personal médico que lo apoyó y estuvo a su cuidado en el procedimiento al cual fue sometido. "Mi más sincero agradecimiento a todo el equipo médico que cuidó de mí", se lee al cierre de la publicación, la cual se acompaña con una foto del jugador en una camilla de dicho hospital.

Fuente: Tribuna del Yaqui