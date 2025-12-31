Roberto Carlos tuvo que ser operado de emergencia; el astro brasileño presentaba problemas cardiacos

Ciudad de México.- Roberto Carlos, una leyenda del futbol internacional y exjugador del Real Madrid, tuvo que ser operado de emergencia, luego de que se le detectara una afección cardiaca que ponía en riesgo su vida. El exseleccionado brasileño y campeón del mundo permanece ingresado en un hospital especializado de Sao Paulo, ciudad en la que se encontraba de vacaciones en compañía de su familia.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el exjugador fue al hospital por su propio pie para someterse a diferentes pruebas médicas derivadas de una trombosis en la pierna, en la que fue diagnosticada desde hace varios años. En dicho procedimiento, le fue detectado un problema cardiaco y, después de unos exámenes específicos, se determinó que debía visitar el quirófano a la brevedad.

Si bien no se informó el tipo de intervención a la cual fue sometido, Roberto Carlos fue operado con éxito y deberá permanecer en observación por varios días antes de obtener su alta médica. El exlateral derecho vive una vida algo apartada de los focos públicos y, aunque tiene apariciones esporádicas en partidos y eventos especiales de la FIFA, no funge como directivo para ningún ente en torno al futbol.

En total, Roberto Carlos disputó 797 compromisos, sobrepasando los 68 mil minutos disputados en las diferentes categorías; LaLiga y la Champions League disputan entre los certámenes con mayor participación. En total, la leyenda del futbol anotó 102 goles y puso 155 asistencias, caracterizado por su poderoso disparo desde afuera del área y sus centros precisos.

Con el Real Madrid, Roberto Carlos consiguió 11 títulos a lo largo de varios años, entre los que destacan tres Champions League y cuatro títulos de LaLiga. Así mismo, alzó tres cetros de la Supercopa de España y uno más de la Supercopa de Europa, siendo uno de los jugadores más exitosos con la playera merengue.

También se estableció como uno de los jugadores en la Selección de Brasil, con quienes disputó un total de 127 compromisos, en los que anotó ocho goles y 22 asistencias con poco menos de 11 mil minutos. Así mismo, fue una de las piezas clave para el título de la Copa del Mundo Corea-Japón 2002 y dos campeonatos de la Copa América.

Fuente: Tribuna del Yaqui