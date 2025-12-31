Tampa Bay Buccaneers, concentrados en ganar a los Panthers y después a "esperar"

Tampa, Estados Unidos.- Tras un gran colapso que los hizo perder el control de sus esperanzas de playoffs, los Tampa Bay Buccaneers están conscientes de que necesitan ayuda para poder avanzar más allá de la primera semana de enero.

Lo primero que deben hacer es vencer a Carolina el sábado para romper una racha de cuatro derrotas consecutivas. Luego, esperar que los Falcons pierdan o empaten con los Saints el domingo. Si eso ocurre, los Buccaneers (7-9) asegurarían su quinto título consecutivo de la NFC Sur y el segundo con un récord negativo bajo el entrenador Todd Bowles.

"Lo primero que debemos hacer es ganar el partido el sábado y luego ya veremos", dijo Bowles el martes. "Hemos tendido esta cama; (y) lo entendemos. No podemos hacer nada el domingo a menos que ganemos el sábado", señaló el entrenador.

Pero para un equipo que empezó 3-0, 5-1 y estaba 6-2 en la semana de descanso, ha hecho falta jugar muy mal para llegar a este punto. Los Bucs tuvieron un calendario flojo durante el último mes y aun así no pudieron vencer a equipos con récords negativos. Perdieron en casa contra los Saints, desperdiciaron una ventaja de 14 puntos en casa en el último cuarto contra los Falcons, perdieron en Carolina y ante un quarterback suplente en Miami.

"No creo que me sorprenda estar en esta situación; es decepcionante, frustrante y forma parte de los altibajos de la temporada", dijo Bowles. "Esta es la primera temporada en la que pasamos por algo así al final de la temporada, así que intentas sacar lo mejor de ello y tratas de salir adelante. Baja la cabeza y sigue trabajando".

Además, Baker Mayfield, que jugó al nivel de MVP durante el primer mes de la temporada, ha lanzado intercepciones cruciales en el último cuarto en cada una de las tres últimas derrotas. Solo contó con su plantilla completa de receptores abiertos en esos tres partidos esta temporada.

"Lo importante es lo bien que ejecutas", dijo. "Mira las cosas que hemos estropeado en estos últimos partidos, tienes que saber hacer los pequeños detalles, ¿no? Nunca sabes cuándo esa jugada va a marcar realmente la diferencia. Así que, mantente atento a los downs y distancias normales, y obviamente, los terceros downs y en nuestra zona de anotación hay que estar muy bien enfocados. ¿Qué tan bien podemos hacer nuestro trabajo? Ese es el objetivo".

