Yaquis de Obregón comenzará su participación en los playoffs 2026 de la LAMP contra Águilas de Mexicali

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de un gran desempeño en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los Yaquis de Obregón lograron posicionarse en la parte más alta de la clasificación, lo que les permitirá abrir en casa al menos la primera ronda de los playoffs. 'La Tribu' comenzará el camino a su octavo título en el circuito invernal, enfrentando a Águilas de Mexicali.

El conjunto sonorense finalizó en la clasificación de puntos en la segunda posición, solo por detrás de Jaguares de Nayarit; Obregón sumó un total de 16 unidades, lo que lo colocó en un triple empate, aunque el run average lo puso en el puesto antes mencionado. Por su parte, Águilas consiguió clasificarse en el séptimo peldaño de la tabla, luego de alcanzar 10 puntos.

#Deportes | La Liga Arco Mexicana del Pacífico tiene a sus clasificados para los playoffs de la temporada 2025-2026 ?uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/dg4XKIWKYe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 31, 2025

'La Tribu' comenzó la segunda vuelta con el 'pie izquierdo', de lo cual se terminaron recuperando en el cierre de la campaña, ganando sus últimas dos series; para los juegos del 25, 26 y 27 de diciembre, recibieron a Venados de Mazatlán, quienes fueron barridos para concretar su eliminación. Su último cruce del año fue contra Naranjeros de Hermosillo y, pese a que perdieron el primer juego de la serie, la victoria en los dos compromisos posteriores les permitió permanecer en la parte alta del standing.

En contraparte, Mexicali perdió sus últimas series de la temporada, lo que puso en jaque su clasificación, aunque la terminaron asegurando por resultados en las otras plazas y la ventaja que mantenía ante los equipos ahora eliminados. Los de la frontera finalizaron el año con victoria sobre Charros de Jalisco, encuentro en el cual Jake Sánchez se estableció como el cerrador con más salvamentos en la historia de la LAMP.

¿Cómo les fue en la 'Serie Anual'?

Estas dos escuadras se cruzaron en dos ocasiones durante la campaña y ambas finalizaron con resultados favorables para Yaquis de Obregón. De los seis juegos que protagonizaron, 'La Tribu' se quedó con cuatro triunfos, incluyendo par de victorias en el Estadio Yaquis en la serie celebrada durante los días 11, 12 y 13 de noviembre.

Los duelos comenzarán en el Estadio Yaquis este jueves 1 y viernes 2 de enero del 2026, para luego viajar a Mexicali y que el Nido de las Águilas sea la sede para los juegos del domingo 4 y lunes 5 del mismo mes. Cabe recordar que esta serie es a ganar cuatro de siete juegos, por lo que la programación de los compromisos restantes dependerá de los resultados en las jornadas anteriores.

Fuente: Tribuna del Yaqui