Yaquis de Obregón suma a refuerzo dominicano con experiencia de MLB para los playoffs de la LAMP 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Con solo unas horas para el inicio de los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), temporada 2025-2026, Yaquis de Obregón oficializaron la llegada de un nuevo refuerzo extranjero, el cual cuenta con experiencia en la MLB. 'La Tribu' anunció la incorporación de Domingo Leyba, dominicano que se desempeña como tercera y segunda base, así como parador en corto.

Leyba es nacido en Santo Domingo, República Dominicana, y actualmente tiene 30 años de edad; su primera actividad dentro del beisbol organizado la tuvo en el 2013 cuando pertenecía a la Dominican Summer League con la filial de los Detroit Tigers. Gracias a su gran proyección, para el siguiente año viajó a Estados Unidos para integrarse a las Ligas Menores de la MLB, en las cuales pasó varias temporadas.

Su debut profesional llegó en la LiDom con las Estrellas Orientales en la temporada 2018-2019, campaña en la que participó a lo largo de 19 compromisos con 14 imparables, uno de ellos fue cuadrangular, además de cuatro carreras producidas. Luego de continuar en Triple A, recibió el llamado de los Arizona Diamondbacks, el cual se convirtió en su primer equipo de Grandes Ligas.

Además de Arizona, también jugó a préstamo con los Baltimore Orioles por un corto periodo de tiempo; en total en la MLB, Leyba vio acción en 55 compromisos, en los cuales conectó 17 indiscutibles; uno de ellos fue vuelacercas y produjo nueve rayitas. En el 2024 llegó a la LMB con los Olmecas de Tabasco, con quienes se ha convertido en referente; en la temporada 2025, Domingo dejó promedio de bateo de .306 con 11 vuelacercas y 51 producidas en 85 juegos en los que participó.

Su último equipo fueron los Tigres de Licey de la LiDom, club con el cual tenía un par de temporadas jugando, aunque en el 2025 fue cortado luego de 30 encuentros en los que no pudo tomar el ritmo con el madero. Domingo Leyba, así como Ramiro Peña, ya se encuentran trabajando a la par del equipo dentro del Estadio Yaquis.

'La Tribu' comenzará con su participación en los playoffs de la LAMP 2026 este jueves 1 y viernes 2 de enero, recibiendo a Águilas de Mexicali en la primera ronda de la postemporada.

