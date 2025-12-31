Yaquis de Obregón vs Águilas de Mexicali; dónde ver EN VIVO el juego 1 de los playoffs de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Yaquis de Obregón se enfrentará contra Águilas de Mexicali en la primera ronda de los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) 2025-2026. 'La Tribu' buscará continuar con la misma inercia con la cual cerraron el año, mientras que el equipo fronterizo deberá ajustar sus piezas luego de perder sus últimas dos series del 2025.

La novena cajemense se logró clasificar en la segunda posición en la tabla de puntos, aunque en un triple empate con Jaguares de Nayarit y Naranjeros de Hermosillo; al estar también empatados en la clasificación general, el criterio a considerar fue el run average, por lo que Yaquis se colocó por detrás de la escuadra nayarita, pero al frente de Naranjeros. Por su parte, Mexicali se llevó la séptima posición con 10 unidades, solo por arriba de Algodoneros de Guasave.

Obregón viene de ganar las últimas dos series de la temporada, incluyendo una barrida a Venados de Mazatlán y triunfar en dos de los tres compromisos contra Naranjeros en el Estadio Fernando Valenzuela, todo lo contrario a los 'Emplumados'. Águilas perdió sus dos series, incluyendo cuatro derrotas de manera consecutiva, aunque pudo rescatar el del honor contra Charros de Jalisco para cerrar el 2025.

La última ocasión en la que estas dos escuadras se enfrentaron fue hace un par de semanas, cuando 'La Tribu' visitó el Nido de las Águilas para la serie disputada los días 16, 17 y 18 de diciembre. En dichos cruces, Obregón logró quedarse con el triunfo en los primeros dos encuentros, con una destacada actuación de Allen Córdoba, quien produjo cinco carreras para la causa de los sonorenses.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Águilas de Mexicali/Juego 1 de Playoffs

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Jueves, 1 de enero

Horario: 18:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes 2

Ambas escuadras aprovecharon el draft de sustitución para sumar a elementos a su roster de cara al inicio de las 'Fiestas de Enero'; Obregón eligió a Ramiro Peña, utility que jugó para Venados de Mazatlán, siendo uno de sus mejores bateadores en la temporada. Águilas fue el único equipo que optó por seleccionar a dos jugadores, siendo ambos del Tucson Baseball Team; Alexis Wilson, receptor, y el lanzador, Mark Simon, jugarán para Águilas en los playoffs.

#Deportes | Estos jugadores fueron elegidos como refuerzos por los clasificados a los playoffs de la LAMP 2025-2026 ?https://t.co/J3Khk2Y2fk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui