Yuki Tsunoda expone a Red Bull tras su despido de la Fórmula 1: "La decisión fue modificada"

Ciudad de México.- Yuki Tsunoda fue uno de los pilotos que se quedaron sin espacio en la parrilla de la Fórmula 1, luego de ser despedido por Red Bull, por sus malos resultados a lo largo de toda la temporada 2025. Luego de que finalizara su participación con el equipo de las bebidas energéticas, el piloto japonés reveló cómo fue en realidad que se le anunció su salida y lo que vino después en su carrera.

El segundo asiento de Red Bull siempre es uno de los más complicados en toda la parrilla y la clara muestra fue en el 2025, ya que Max Verstappen tuvo por compañero a Liam Lawson, el mismo que solo duró un par de carreras y luego fue enviado a Racing Bulls. Dicho movimiento le permitió a Tsunoda escalar al equipo principal dentro de la estructura de Milton Keynes.

Al contrario de lo ocurrido con Verstappen, el cual estuvo disputando el Campeonato de Pilotos y lo perdió por una diferencia de solo dos puntos, Yuki quedó relegado hasta la parte baja de la clasificación. Tsunoda finalizó el año en el lugar 17, con solo 33 unidades conseguidas, lo cual se contrarresta con las 421 obtenidas por su compañero. Estos resultados llevaron a su despido, el cual fue anunciado con la temporada aún en marcha.

#Deportes | Red Bull cambia a sus pilotos para la F1 2026: Isack Hadjar será nuevo compañero de Max Verstappen uD83CuDFC1https://t.co/tJff6okJVZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 2, 2025

Tsunoda revela cómo le fue notificado su cese

De acuerdo con lo comentado por el propio japonés en una entrevista con DAZN, su despido le fue anunciado de manera oficial al finalizar el Gran Premio de Qatar, carrera en la cual terminó en el puesto 10, alcanzando la zona de puntos. "Al principio no me pareció real. Me había preparado para esa posibilidad, pero la noticia fue diferente a lo que había escuchado antes, así que me tomó por sorpresa".

Escuché que la decisión podría haber sido modificada justo antes de mi sesión informativa. Cuando me dijeron que no tengo un puesto permanente el año que viene, no fue como si el mundo se derrumbara".

Pese a eso, Tsunoda reiteró que seguirá permaneciendo dentro de la estructura de Red Bull, desempeñándose como piloto de pruebas durante la temporada 2026. Laurent Mekies, CEO de Red Bull, comentó que tienen la confianza sobre Yuki y piensa que regresará a la parrilla titular en los siguientes años.

#Deportes | Yuki Tsunoda rompe el silencio por su salida de Red Bull Racing en 2026: "Fue increíblemente duro" uD83CuDFCE??https://t.co/7vpCB0mquu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui