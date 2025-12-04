Aguerrido tercero de la serie entre Yaquis de Obregón y Cañeros en Los Mochis: Conoce el resultado

Los Mochis, Sinaloa.- Los Yaquis de Ciudad Obregón y los Cañeros de Los Mochis protagonizaron una intensa guerra en el estadio Emilio Ibarra Alamada, pero fueron los locales quienes terminaron quedando con la serie al ganar el tercer juego 6-4.

Acciones

Felipe González fue el que saltó a la lomita de los disparos por parte de los visitantes y desde la primera entrada fue castigado por la ofensiva verde, ya que Yasmany Tomás con imparable rompió el cero en la pizarra y ponía el 1-0. La respuesta de Yaquis fue inmediata, ya que en el segundo capítulo le dieron la vuelta al marcador con un rally de tres carreras, comandadas por un jonrón del capitán, Juan Carlos Gamboa, ante los lanzamientos de Jake Dykhoff. En la cuarta, Cajeme nuevamente atacaría con otra rayita más producto de un imparable de Allen Córdoba.

Cañeros acortaría distancia en la quinta con una carrera. Pero la ofensiva de los de la nación verde llegó en la séptima baja con un rally de tres; Isaac Rodríguez haría la tercera anotación con un imparable remolcador, mientras que Leonys Martin pegó el doblete con el que Los Mochis le dieron la vuelta a la pizarra ante los servicios del relevista Nick Gardewine.

??PALOOOOOO DEL HAPERRRRR??

uD83DuDD25Juan Carlos Gamboa truena el madero y pone al frente a los Yaquis 3-1 en Los Mochis ??uD83CuDD9A?uD83CuDF8B #PuroYaquis pic.twitter.com/K997V3CfwT — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) December 5, 2025

En la octava, los de Sinaloa hicieron la sexta y definitiva carrera con imparable de Eric Filia. En la novena, Daniel Duarte se encargaría de sacar los últimos tres outs y sellar la importante victoria de los Cañeros, que siguen escalando posiciones en la segunda vuelta de la Liga Arco.

Al final, González se fue sin decisión al trabajar cinco entradas completas de dos imparables y una carrera, a cambio de cinco chocolates. Al relevo le siguieron Manuel Chávez, Nick Gardewine, quien cargó con la derrota, R.J. Alaniz y Efraín Contreras. A su vez, por Cañeros, el abridor Jake Dykhoff igualmente se fue sin resultado, mientras que la victoria fue para Manuel Urias, que en tres entradas y un tercio solo permitió un imparable.

Se quedaron con la serieuD83DuDE0E



Respondieron los @verdesxsiempre en momento oportuno para llevarse el compromiso ante los @yaquis_oficial uD83DuDD25



PG Manuel Urías

PP Nick GardeWine

SV Daniel Duarte



Presentado por: @Repsol #LigaARCO? pic.twitter.com/xj48wxU9OW — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 5, 2025

Este viernes los Yaquis de Ciudad Obregón regresan a casa para medirse ante los Tomateros de Culiacán, que vienen de barrer a los Naranjeros de Hermosillo. Gabe Álvarez mandará a Orlando Lara a la lomita de los disparos en el primero de la serie que comenzará a las 19:10 horas (tiempo de Sonora).

Fuente: Tribuna del Yaqui