Ana Camila Pirelli: estrella paraguaya del triatlón y activista ecológica

Ciudad de México.- Ana Camila Pirelli nació el 30 de enero de 1999 en Asunción, en una familia que le inculcó desde pequeña el amor por la naturaleza y el deporte, llevándola a ríos y bosques, despertando su interés por la natación y el running en las aguas del Paraná y en los senderos locales. Para 2007, con ocho años, comenzó a entrenar natación en un centro deportivo, participando en competencias infantiles y mostrando una resistencia que sentaría las bases de su carrera en el triatlón.

Su carrera comenzó a despegar en 2016, con la medalla de plata en los Juegos Sudamericanos en Río, lo que le permitió atraer patrocinadores para concentraciones en Europa. Desde 2007, su progreso fue constante, pasando de victorias locales en acuatlón a clasificaciones olímpicas, perfeccionando la táctica de distribución de esfuerzos.

Para 2025, con 26 años, se encuentra en la cima: compitiendo en el World Triathlon entre las 20 mejores y preparándose para la distancia Ironman, integrando la conciencia ecológica en sus rutas. Su estilo de natación, perfeccionado en el Paraná, y su rendimiento en bicicleta en terrenos montañosos la convierten en una triatleta versátil y destacada en la región.

En 2019, Pirelli fundó EcoTriathlon Paraguay, una iniciativa que limpia los cuerpos de agua de plástico antes de las competiciones, involucrando a voluntarios. El programa creció con apoyo de socios, promoviendo carreras con cero huella ambiental, el uso de bicicletas eléctricas y el reciclaje.

Principales logros de Pirelli

Los éxitos de Ana combinan deporte y ecología, consolidando su estatus de líder. Entre sus hitos más destacados:

Olimpíadas (2020-2024): Top 30 en Tokio, récord de 2:01:45 en París y clasificación para sus terceros Juegos. Títulos regionales: plata en 2016 y 2023, bronce en 2019 y oro en Sudamérica en 2025. Reconocimientos ecológicos: BBC 100 Women 2023, Green Triathlon Asunción 2024 y embajadora de la ONU. Series World Triathlon: Top 20 en 2018 y 2022, récord en sprint de 1:05:12 en 2020 y podio en Abu Dabi 2025.

Estos hitos reflejan su evolución: superó un virus en 2024, participó en la película Triatlón por la Tierra, inspirando a miles, y continúa en su ciudad ofreciendo talleres para jóvenes, compartiendo su experiencia. En noviembre de 2025 ganó en Santiago y planea su participación en Ironman cumpliendo estándares ecológicos.