Árbitros de FIFA buscan agilizar partidos, Messi podría no estar en el Mundial y más en Top 3 Deportes

Golovkin, Tarver y Benn, al Salón de la Fama del Boxeo

Gennadiy Golovkin, conocido como 'GGG', Antonio Tarver y Nigel Benn han sido seleccionados como los nuevos miembros del Salón de la Fama del Boxeo. Este ingreso es el máximo honor que se otorga en el deporte. La elección de estos tres púgiles consagra oficialmente sus impresionantes carreras y garantiza que su legado y contribuciones al boxeo serán recordados en la historia.

Messi aún no confirma su participación en el Mundial

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, confirmó que el equipo nacional peleará con todo por defender su título en el próximo Mundial. No obstante, en un anuncio crucial, el astro argentino no ha asegurado todavía su participación personal como jugador en el torneo. Su declaración reafirma el compromiso de Argentina por la victoria, pero deja en el aire y con gran expectación si el legendario futbolista estará presente en la cancha.

Proponen silvantes eliminar tiempos muertos en los juegos de futbol

El comité de árbitros de la FIFA propondrá dos cambios de reglas significativos: La eliminación de los tiempos muertos en los partidos y la ampliación del uso del VAR. Se busca que el sistema de videoasistencia pueda intervenir en muchas más jugadas y situaciones que resulten ser decisivas en el transcurso de los encuentros. Estas medidas tienen como objetivo principal mejorar el flujo del juego y garantizar una mayor justicia.

