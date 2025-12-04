De la Liga MX para el mundo: No logró su debut con Toluca y ahora brilla en el futbol de Europa

Zalaegerszeg, Hungría.- La falta de oportunidades en varios de los equipos de la Liga MX provoca que los jóvenes futbolistas mexicanos busquen cupo en el Ascenso MX, Major League Soccer (MLS), futbol centroamericano y en ligas exóticas de Europa. Este es el caso de David Jaret López Cedillo, jugador de 21 años de edad que se formó en las fuerzas básicas del Deportivo Toluca y, ante las pocas posibilidades de debutar, decidió probar suerte en la Liga de Hungría.

Durante una entrevista exclusiva con AS México, el originario de Tenancingo, Estado de México, compartió cómo surgió la posibilidad para convertirse en futbolista del ZTE Zalaegerzeg FC, equipo que compite en el balompié de aquel país. El joven defensor mencionó que Nuno Campos, actual entrenador de su club y exintegrante del cuerpo técnico de Renato Paiva en Los Diablos Rojos, le ofreció de tener su soñado debut profesional en el Viejo Continente.

Todo comenzó porque un representante me fue a buscar, estaba entrenado con el primer equipo del Toluca y fue cuando me dijo que había posibilidades de llegar acá y realizaron los trámites, el director técnico Nuno Campos fue quien me vio cuando estaba con Renato Paiva", relató el joven futbolista que se desempeña como lateral derecho.

Asimismo, 'El Tigre', como lo apodan, indicó que la directiva toluqueña le otorgó todas las facilidades para poder arreglar su traspaso al cuadro húngaro que no cuenta con una historia modesta, aunque en el año 2002 se consagró como campeón de la Fizz Liga (conocida así por temas de patrocinio). López Cedillo ha tenido la oportunidad de jugar siete partidos con el equipo oriundo de la ciudad de Zalaegerszeg y registra una asistencia hasta el momento.

El Toluca se portó muy bien, sobre todo Santiago San Román, se juntó todo para que yo pudiera venir para acá; en México no debute, salí un par de veces a la banca en la liga MX. En mi primer partido me tocó dar una asistencia, me convocaron al primer juego, llegué el 12 de agosto y debuté el 17, estoy agradecido con Dios", agregó.

David Jaret explicó que Edson Álvarez, actual jugador del Fenerbahce y seleccionado nacional, es uno de sus ejemplos a seguir en el deporte por su fortaleza mental, entre otras tantas cualidades. También relató que mantiene una relación cercana con Alexis Vega, uno de los elementos más destacados en el Toluca, quien frecuentemente se comunica con él para saber cómo se encuentra y le aconseja seguir trabajando para crecer como futbolista.

