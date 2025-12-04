Estados Unidos prioriza visados de aficionados que viajan para el Mundial y Olimpiadas

Washington, Estados Unidos.- Con la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos en puerta, la administración del presidente Donald Trump ha girado instrucciones a sus embajadas y consulados en todo el mundo a dar prioridad a las solicitudes de visado de extranjeros que deseen visitar Estados Unidos para asistir a estos y otros grandes eventos deportivos.

De igual manera, la administración ha añadido nuevos criterios para los trabajadores extranjeros altamente cualificados que soliciten un visado en concreto. Las nuevas normas negarían la entrada a quienes se considere que han dirigido o participado en la censura de ciudadanos estadounidenses en redes sociales mediante iniciativas de moderación de contenidos que han surgido en toda Europa y otros lugares para combatir el discurso extremista.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8?? | Trump y el presidente de la FIFA anuncian el "FIFA PASS", que permitirá a los poseedores de entradas para la Copa del Mundo solicitar visas estadounidenses por la vía rápida para asistir a "la Copa del Mundo más grande e inclusiva de la historia".

El Departamento de Estado, en una serie de cables enviados esta semana a todas las misiones diplomáticas, dijo que las solicitudes de visado para empresarios que consideren "inversiones significativas" en Estados Unidos deberían estar en la cima de la lista para considerar, junto con las solicitudes de quienes deseen viajar "para grandes eventos deportivos que demuestren la excelencia estadounidense".

Trump mantiene su postura antiinmigrante

Esta instrucción es el último intento de la administración Trump para reprimir a los migrantes y visitantes que entran en Estados Unidos, pero con grandes eventos deportivos previstos en Estados Unidos, la administración busca asegurarse de que los aficionados puedan asistir a esas competiciones.

Marco Rubio, secretario de Estado, dijo que la administración había enviado más de 400 oficiales consulares adicionales en todo el mundo para atender la demanda de visados para el Mundial y que en aproximadamente el 80 por ciento, quienes deseen viajar a los Estados Unidos pueden obtener una cita para visado en un plazo de 60 días.

Los aficionados extranjeros tendrán prioridad para las visas

El mes pasado, Trump anunció una nueva iniciativa, denominada 'Pase FIFA', para extranjeros que viajan a Estados Unidos para la Copa del Mundo, que les permitirá obtener entrevistas para visados más rápidamente. No obstante, les animó a solicitar sus visados "de inmediato".

