Figura de los Águilas de Mexicali regresa al club; agregará calidad a la ofensiva

Mexicali, Baja California.- Los Águilas de Mexicali no han tenido un paso prometedor en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP); por eso, a días de que ya se puso en marcha la segunda vuelta, el conjunto sigue moviendo sus piezas.

Este jueves 4 de diciembre, la directiva 'emplumada' anunció la llegada de un 'viejo conocido' de casa; se trata de Wynton Bernard, quien está de regreso con los 'Caballeros' con el objetivo de reforzar el roster del combinado que comanda actualmente el manager Pat Listach.

— Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) December 4, 2025

Wynton Bernard ya sabe lo que es tener actividad en la Liga Arco, pues pisó el circuito en la temporada 2019-2020 con Sultanes de Monterrey durante 10 encuentros donde tuvo un promedio de bateo de .302. Posteriormente, portó los colores de los Emplumados en la campaña 2021-2022 y en la 2024-2025. Durante el off-season 2025, los Águilas de Mexicali lo enviaron a Algodoneros de Guasave a cambio de Yadir Drake.

Con el regreso de Wynton Bernard, los Caballeros Águilas mantendrán la línea de un equipo dinámico en las bases, fortaleciendo aún más la defensa en los jardines. Bernard llega a Mexicali de manera definitiva; a cambio, se ha enviado a Trevor Kuncl a Algodoneros de Guasave.

La directiva cachanilla informó que para dar lugar en el roster a Wynton Bernard, tuvieron que darle las gracias a CJ Van Eyk, quien terminó su participación con el plantel emplumado en esta temporada 2025-2026, donde dejó una marca de par de victorias, tres descalabros y una efectividad de 2.90.

Inclusive CJ Van Eyk fue nombrado el mejor abridor del beisbol invernal de México en la primera semana de noviembre; dentro de la organización también fue distinguido semanalmente por su buen desempeño; igualmente, a la fecha es el líder en strikeouts con 53.

Águilas de Mexicali desea mucho éxito a CJ Van Eyk con su organización Azulejos de Toronto, esperando verlo brillar pronto en MLB", escribió el club fronterizo en sus redes sociales sobre la liberación del lanzador.

— Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) December 4, 2025

