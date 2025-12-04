Jackie Nava y Gennadiy Golovkin entran al Salón de la Fama del Boxeo Internacional

New York, Estados Unidos.- Este jueves 4 de diciembre se dieron a conocer los boxeadores electores que encabezarán la clase 2026 del Salón de la Fama del Boxeo Internacional, que año tras año se realiza en Canastota, New York en Estados Unidos. Gennadiy Golovkin, el noqueador que igualó el récord de 20 defensas consecutivas de los títulos mundiales de peso mediano, y la boxeadora mexicana Jackie Nava obtuvieron su boleto directo a la inmortalidad del 'Deporte de los Puños'.

En el caso de 'GGG', fue elegido en su primer año en la boleta por votación de miembros de la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos y un panel de historiadores internacionales en la rama. El galardón es más que merecido, ya que el kazajo registró un récord de 42-2-1 con 37 nocauts e hizo récord de defensas de las 160 libras. Además de que es recordado por su trilogía contra Saúl 'Canelo' Álvarez.

Gennady Golovkin, Nigel Benn and Antonio Tarver will be inducted into the International Boxing Hall of Fame as the men's class of 2026. pic.twitter.com/AdoAGeXCOv — Ring Magazine (@ringmagazine) December 4, 2025

"Este es el mayor honor en el boxeo y la última pieza del rompecabezas en mi carrera. Estoy orgulloso de tener un legado en la disciplina", declaró Golovkin, quien fue seleccionado el mes pasado como presidente de World Boxing, la organización que estará afiliada a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Mientras que la 'Princesa Azteca', como era conocida arriba del ring, terminó esa etapa de su vida con una marca de 40-4-4, 16 por la vía del nocaut, e igualmente obtuvo su pase a la inmortalidad en su primera nominación. Entre las grandes credenciales que tiene Nava está que fue la primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en mayo de 2005, tras derrotar en su natal Tijuana a la estadounidense Leona Brown por el título supergallo. Además, con la llegada de Jackie, México sumará a su cuarta representante en el Salón de la Fama del Boxeo, acompañando a Laura Serrano, Ana María Torres y la Kika Chávez.

"Estar en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional es uno de los reconocimientos más grandes que puedes alcanzar en el boxeo. Estar rodeada de grandes campeones y personalidades en el Salón de la Fama será de lo más destacado de mi carrera", dijo Nava en entrevista para los medios.

Jackie Nava uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/1MaGNJZc9s — Boxing News (@BoxingNewsED) December 4, 2025

Por otra parte, los excampeones mundiales Antonio Tarver y Nigel Benn son los otros nombres de la clase que será venerada en el museo de Canastota, New York, el próximo 14 de junio. Igualmente serán consagrados los entrenadores y cutmen Russ Anber y Jimmy Glenn, el árbitro Frank Cappuccino y el Dr. Edwin Homansky.

Fuente: Tribuna del Yaqui