LAMP: Los Cañeros de Los Mochis refuerzan su bullpen con la llegada de dos lanzadores

Los Mochis, Sinaloa.- Los Cañeros de Los Mochis se quedaron con el segundo lugar de la primera vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pero esta segunda mitad de la temporada no ha sido del todo buena para la nación verde, pues solo han conseguido tres victorias.

Ante eso, el club decidió reforzar una de sus áreas, el bullpen, con la llegada de dos lanzadores, Tanner Kiest y Juan Pablo López, quienes llegan en calidad de préstamo provenientes de los Algodoneros Guasave y Tomateros de Culiacán, respectivamente.

En el caso de Kiest, es un pitcher derecho, originario de Yucaipa, California, quien además cuenta con experiencia en distintas organizaciones de Grandes Ligas, incluyendo Phillies, Minnesota y San Francisco, además de un paso reciente por sucursales de Los Ángeles Dodgers.

Kiest también tuvo un importante accionar en la Liga Mexicana de Beisbol, con los Leones de Yucatán; además, a lo largo de su carrera en ligas menores e independientes ha mostrado solidez y recientemente mantuvo una etapa dominante en la Liga Dominicana con la histórica novena de los Toros del Este. El flamante refuerzo no es un desconocido en el beisbol invernal del país, ya que llegó a los Mayos de Navojoa en la temporada 2022-2023, registrando una efectividad de 3.86, donde se apuntó tres salvamentos.

Por otra parte, Juan Pablo López, pitcher zurdo de Guasave, Sinaloa, llega vía préstamo por el resto de la temporada proveniente de los Tomateros de Culiacán. En el caso del mexicano, se trata de un gran prospecto, ya que a los 18 años firmó con los Houston Astros como agente libre internacional.

Su debut en la LAMP se dio con los Tomateros de Culiacán en el 2019. En aquella campaña acumuló 13.2 entradas con una efectividad de 0.66. Posteriormente, mantuvo un nivel sobresaliente, lanzando 7.2 entradas con una efectividad de 1.17, reafirmando su capacidad como relevista.

Para lograr los servicios del lanzador, Cañeros envió en calidad de préstamo por el resto de la temporada a Miguel Vázquez y de esa misma forma llega Juan Pablo López a Los Mochis. Los dos nuevos refuerzos podrán debutar este mismo jueves 4 de diciembre en la serie ante Yaquis.

Fuente: Tribuna del Yaqui