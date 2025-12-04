Messi busca otro trofeo cuando el Inter Miami dispute la final de la MLS Cup

Miami, Estados Unidos.- Acostumbrado a sumar títulos a lo largo de su carrera, tanto a nivel de clubes como con su selección, Lionel Messi buscará uno más este sábado cuando el Inter de Miami se mida al Vancouver Whitecaps en la final de la MLS Cup.

Será la primera final para ambos clubes, lo que significa que la MLS está a punto de tener un campeón por primera vez. "Sabemos que va a ser un partido muy, muy duro... Va a ser una final muy, muy especial", dijo Messi este jueves.

Este duelo será también el final de un par de eras para el equipo de la Florida. Es el último partido previsto en el actual estadio del Inter Miami, ya que el equipo se trasladará a un estadio aún en construcción cerca del Aeropuerto Internacional de Miami la próxima temporada. Y salvo que haya cambios serios de opinión, será la última vez que juegue con sus compañeros de toda la vida Jordi Alba y Sergio Busquets, ya que ambos se retiran después del sábado, y posiblemente también con Luis Suárez.

Sería la última vez que Messi, Alba y Busquets jueguen juntos

"Estoy muy agradecido por la carrera que he tenido, los equipos en los que he jugado, todo lo que he aprendido, todo lo que he disfrutado, y bueno, ha sido un privilegio", dijo Alba este jueves. "Sí, es una semana llena de emociones, sabiendo que va a ser mi último partido... y ojalá termine mi carrera en el mejor escenario posible, en una final y ganemos".

Para Messi, ganador de 46 campeonatos tanto de clubes como con la selección a nivel mundial, la mayor cantidad en la historia, el resultado del sábado no ayudará ni perjudicará su reputación.

Lo mismo ocurre con Thomas Müller del Vancouver, el alemán que ha estado en la victoria en una final de un Mundial en la que jugó contra Messi (y Javier Mascherano, ahora entrenador del Inter Miami). "Es bueno que esta final haya llegado y que nos enfrentemos de nuevo", dijo Messi. "Ya nos hemos enfrentado a Vancouver y entendemos el nivel de su equipo."

Con este panorama, el duelo del sábado traerá al menos un primer hito: si Vancouver gana, Muller será el primer jugador en ganar un Mundial y una Copa de la MLS. Si el Inter Miami gana, Messi, Rodrigo De Paul y Busquets serán el primer trío en decir que fueron campeones tanto de la Copa del Mundo como de la MLS.

También está claro que la MLS Cup es algo que ambos equipos desean con desesperación. Para el Inter, es una oportunidad de demostrar que la incorporación del cuarteto barcelonés de Messi, Alba, Suárez y Busquets, ha merecido la pena. Para Vancouver, que venció dos veces esta temporada al Inter Miami en la Liga de Campeones de la Concacaf, es una oportunidad para ganar un trofeo y vencer a Messi para lograrlo.

Müller buscará también el título con el Vancouver

Fuente: Tribuna del Yaqui