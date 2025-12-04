MLB: Emilio Pagán está de regreso con los Cincinnati Reds en un contrato a dos años

Cincinnati, Estados Unidos.- El equipo de los Cincinnati Reds anunció el regreso del cerrador agente libre Emilio Pagán con un contrato de 20 millones de dólares por dos temporadas, según dijeron dos personas familiarizadas con las negociaciones. La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen médico y no se había anunciado.

El acuerdo le daría a Pagán el derecho a cancelar el contrato tras la temporada 2026. El estelar cerrador recibirá un salario promedio de 10 millones por temporada, lo que constituye un aumento de dos millones con relación a los ocho millones que recibió por su labor durante este 2025.

A principios de la temporada pasada, el diestro de 34 años se convirtió en cerrador de los Reds y terminó la campaña 2-4 con una efectividad de 2.88 y un máximo personal de 32 salvamentos en 38 oportunidades. Ocupó el segundo puesto de salvamentos en la Liga Nacional y empató en el quinto puesto en las Grandes Ligas. Pagán tiene un récord de 28-27 con una efectividad de 3.66 y 65 salvamentos en nueve temporadas en las Grandes Ligas con Seattle, Oakland, Tampa Bay, San Diego, Minnesota y Cincinnati.

El diestro dejó una grata impresión con Cincinnati

Hentges a Giants

Otro equipo que también selló un acuerdo fue el de los San Francisco Giants, que anunciaron la firma con el zurdo Sam Hentges a un contrato de 1.4 millones de dólares por un año y esperan que esté sano para el inicio del entrenamiento de primavera dentro de dos meses.

El equipo anunció su acuerdo el miércoles. El Hentges, de 29 años, se perdió la temporada pasada tras una cirugía de cápsula en el hombro de lanzamiento en septiembre de 2024 y luego se sometió a una cirugía artroscópica de menisco en la rodilla derecha en agosto. Hentges tiene un récord de 7-8 con una efectividad de 4.18 en 168 apariciones en 206 entradas y dos tercios, principalmente como relevista para Cleveland durante partes de cuatro temporadas entre 2021 y 2024. Las 12 salidas que tuvo fueron durante su año de novato en 2021.

El zurdo se perdió toda la campaña pasada por lesión

Fuente: Tribuna del Yaqui