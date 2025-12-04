¡Siguen 'on fire'! Los Boston Celtics le dan una repasada a domicilio a los Wizards

Washington, Estados Unidos.- Encabezados por 30 puntos de Derrick White, su máximo de temporada y 22 más de Jordan Walsh, los Boston Celtics no echaron de menos a Jaylen Brown para imponerse por paliza de 146-101 a los Washington Wizards este jueves.

White también repartió nueve asistencias y capturó siete rebotes para ayudar a los Celtics a mejorar su récord a 13-9 en la Conferencia del Este. Boston ha ganado ocho de sus últimos diez compromisos. Por Washington, su mejor anotador resultó C.J. McCollum, quien encestó 22 puntos. Khris Middleton agregó 15. La derrota por 45 puntos fue su peor de la temporada, ya que los Wizards cayeron a 3-18. Perdieron por décima vez consecutiva contra Boston.

Brown, que anotó un máximo de temporada de 42 puntos contra los New York Knicks el martes por la noche, estaba fuera por enfermedad. Peyton Pritchard anotó 20 puntos y repartió ocho asistencias para Boston. Neemias Queta anotó 17 puntos, y Afrernee Simons añadió 16.

C.J. McCollum fue el mejor jugador de Washington

Boston nunca estuvo abajo en el marcador y lideraba 4-37 con 5:52 por jugar en el segundo cuarto. Washington anotó 12 seguidos, pero nunca fue realmente un contendiente de peligro. Para el viernes por la noche, los Celtics reciben a Los Angeles Lakers; mientras que los Wizards serán anfitriones de Atlanta el sábado por la noche.

Aprovechan

En Filadelfia, una canasta del novato VJ Edgecombe con 0.9 segundos por jugar, puso al frente a los Philadelphia 76ers para imponerse a los Golden State Warriors, que estaban en inferioridad numérica, 99-98 el jueves por la noche.

Tyrese Maxey anotó 35 puntos pero falló un tiro en suspensión con los 76ers a un punto. Edgecombe desvió el balón, pero los Warriors sacaron rápidamente un pase a De'Anthony Melton, que había salido de la cancha. Maxey volvió a bloquear el disparo contra el tablero justo antes de que se acabara el tiempo, para asegurar la victoria.

Pat Spencer anotó 16 puntos para los Warriors, que remontaron un déficit de 24 puntos a pesar de jugar sin sus dos máximos anotadores, Stephen Curry (contusión en el cuádriceps izquierdo) y Jimmy Butler (dolor en la rodilla izquierda), y luego perder a Draymond Green por una lesión en el pie derecho a finales del segundo cuarto.

Sixers sacaron una valiosa victoria

Fuente: Tribuna del Yaqui