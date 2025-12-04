Tienen nuevo refuerzo: Atlas apuesta por un defensa argentino de cara al torneo Clausura 2026

Guadalajara, Jalisco.- El Atlas F.C. confirmó a su primer refuerzo de cara al torneo Clausura 2026 y se trata del defensor argentino, Manuel Vicente Capasso, proveniente del Club Olimpia de Paraguay. La reestructuración del equipo rojinegro comienza con la incorporación de este elemento en la parte baja del cuadro dirigido por Diego Martín Cocca, quien regresó al banquillo de Los Zorros tras los malos resultados que se registraron a lo largo del Apertura 2025, el cual comenzó bajo la dirección técnica del mexicano Gonzalo Pineda.

El defensa sudamericano tiene 29 años de edad y se destaca por su gran manejo del juego aéreo, así como por su liderazgo en la cancha. Su aventura con el conjunto mexicano será su tercera experiencia fuera de Argentina, pues anteriormente defendió la playera del Vasco da Gama en Brasil y del Club Olimpia en el balompié guaraní. Tras pasar los exámenes físicos, Capasso se integró a sus compañeros para comenzar con la pretemporada.

Manuel Vicente Capasso se une en transferencia definitiva al Primer Equipo Varonil de Atlas FC para el Clausura 2026. El defensa central, nacido el 19 de abril de 1996 en Buenos Aires, Argentina, llega a la institución Rojinegra tras un relevante paso por el futbol de Sudamérica".

A nivel internacional, el zaguero cuenta con experiencia en el Brasileirao con Vasco da Gama, uno de los clubes importantes de la Serie A de Brasil. Recientemente, Capasso se consagró Campeón del Clausura 2024 con el Club Olimpia de Paraguay, institución de la que llega procedente", destacó el Atlas sobre su nueva incorporación.

La zaga defensiva fue uno de los sectores más vulnerables del Atlas durante el Apertura 2025 y en el presente campeonato se convirtió en el segundo más goleado, registrando 35 anotaciones en contra, es por ello que se apuesta por Manuel Capasso para que forme un bloque bajo fuerte junto a otros jugadores como el brasileño Matheus Dória y el español Róber Pier. En el torneo regular de Liga MX, el equipo terminó en el decimocuarto puesto con solo 17 puntos en el mismo número de partidos, registrando cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas.

Fuente: Tribuna del Yaqui