Tom Brady, Shaq y Gretzky son los invitados de lujo que sortearán el Mundial 2026

Ciudad de México.- La FIFA confirmó que este viernes 5 de diciembre de 2025 se celebrará el sorteo de la Copa Mundial 2026 en el John F. Kennedy 'Center for the Performing Arts', Washington D.C., a las 12:00 horas ET (11:00 en México). La FIFA ha reunido un elenco de figuras icónicas para conducir el sorteo y extraer las bolas de los bombos.

Tom Brady, leyenda de la NFL, siete veces campeón del Super Bowl y considerado el mejor mariscal de campo de la historia, simboliza la unión entre el fútbol americano y el fútbol mundial. Aaron Judge, estrella de los New York Yankees, es un referente del béisbol contemporáneo por su poder ofensivo y récords de cuadrangulares.

Leyendas encargadas de sacar las bolillas en el sorteo del Mundial

Shaquille O'Neal, cuatro veces campeón de la NBA, es uno de los pivotes más dominantes en la historia del baloncesto. Wayne Gretzky, 'El Gran Uno' del hockey sobre hielo, es el máximo anotador en la NHL y una figura que llevó este deporte a la globalidad. Eli Manning, dos veces campeón del Super Bowl con los 'New York Giants', es recordado por su temple en partidos decisivos y proporcionará cobertura desde la alfombra roja.

Rio Ferdinand, excapitán de la selección inglesa y figura del Manchester United, será el conductor principal del evento. Samantha Johnson, periodista y presentadora deportiva reconocida, guiará la ceremonia junto a Ferdinand.

Mecánica del sorteo:

Los 48 equipos se distribuyen en cuatro bombos de 12 selecciones, según el ranking FIFA y con los anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) en el Bombo 1. Se conformarán 12 grupos de cuatro equipos. Ya hay 42 selecciones confirmadas; las seis restantes se definirán en marzo de 2026 mediante repechajes intercontinentales y playoffs de UEFA. El Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, con 104 partidos en total.

¿Qué les parece la alineación de asistentes para el sorteo?

Tom Brady.

Aaron Judge.

Shaquille O'Neal.

Wayne Gretzky.

Con la conducción de Rio Ferdinand y Samantha Johnson, además de Eli Manning desde la alfombra roja.

El torneo se jugará en 16 estadios repartidos entre tres países: México, Estados Unidos y Canadá. En México: Ciudad de México (Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron), Monterrey (Estadio BBVA). En Estados Unidos: Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), Los Ángeles (SoFi Stadium), Dallas (AT&T Stadium), San Francisco (Levi’s Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Filadelfia (Lincoln Financial Field), Seattle (Lumen Field), Boston (Gillette Stadium), Kansas City (Arrowhead Stadium). En Canadá: Toronto (BMO Field), Vancouver (BC Place).

El Mundial 2026 será el más grande de la historia: 48 equipos, 16 sedes y tres países anfitriones. El partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca, mientras que la final será en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La ceremonia de sorteo, con la participación de Brady, Judge, O’Neal, Gretzky, Manning y otras figuras, no solo definirá los grupos, sino que también marcará el inicio de una fiesta global que combina deporte, espectáculo y cultura.

Los tres jefes de Estado de los países anfitriones acudirán a Washington D. C.



FIFA confirmó que Claudia Sheinbaum acompañará a Donald Trump y Mark Carney en el sorteo mundialista de 2026. pic.twitter.com/S3CmPOWevT — Rodolfo Landeros uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@RodolfoLanderos) December 4, 2025

Además, el evento contará con actuaciones musicales de artistas como Heidi Klum, Kevin Hart, Andrea Bocelli, Robbie Williams y Village People, junto a la presencia de personalidades como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México