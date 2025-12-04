Tomateros de Culiacán se queda con el clásico de la LAMP y barre a los Naranjeros de Hermosillo

Culiacán, Sinaloa.- Tomateros cerró la serie con una victoria 13-2 sobre Naranjeros, resultado que marcó la segunda barrida que sufre Hermosillo en la temporada. Culiacán tomó ventaja desde el primer episodio. Con dos outs y las bases llenas, Fernando Villegas conectó un triple al jardín central que despejó las almohadillas. Instantes después anotó la cuarta carrera con un sencillo de Ichico Cano.

Hermosillo respondió en el tercer inning con un ataque breve. Ángel Ramírez abrió con imparable, avanzó con un elevado y anotó en una rola a la segunda base de José Cardona. Más tarde, Edson García registró la segunda carrera tras un tiro descontrolado de Pedro Reyes. Esa fue la última ofensiva visitante.

Culiacán amplió la ventaja en la quinta. Jon Singleton recibió base por bolas y Orlando Martínez conectó un doble al derecho. Con corredores en posición de anotar, Villegas recibió pasaporte intencional y Cano produjo dos con sencillo al central. JP Martínez añadió un imparable al derecho que impulsó dos más para colocar la pizarra 8-2.

En la sexta, Tomateros volvió a llenar las bases. Villegas sumó su cuarta impulsada con una línea al central y Cano agregó otra con sencillo al izquierdo. Minutos después, Luis Verdugo conectó un cuadrangular de tres carreras por el jardín izquierdo, su quinto de la campaña, para mover el marcador a 13-2.

José Samayoa (1-4) fue el pitcher derrotado con labor de cuatro entradas en las que permitió cuatro carreras limpias y siete hits. El relevo de Naranjeros no pudo contener los ataques posteriores y admitió nueve carreras en las dos entradas siguientes. Del lado local, Pedro Reyes (2-4) consiguió la victoria con relevo tres entradas y dos tercios sin permitir hit ni carrera, con un ponche y sin regalar bases.

Para las series de fin de semana, Naranjeros regresa al Estadio Fernando Valenzuela para recibir a Charros de Jalisco, mientras que Tomateros viajará a Ciudad Obregón para enfrentar a Yaquis de Ciudad Obregón en un duelo clave para la segunda vuelta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Fuente: Tribuna del Yaqui