Adiós a un héroe de Los Angeles Dodgers: Miguel Rojas hace oficial su retiro de la MLB para 2026

Ciudad de México.- Los Angeles Dodgers le brindaron la oportunidad a Miguel Rojas para que se despida del deporte profesional, vistiendo los colores del equipo con el que ha ganado un par de anillos de campeonato. El venezolano recibió una extensión de contrato por un año y 5.5 millones de dólares para, luego de finalizar la temporada 2026 de la MLB, despedirse de los diamantes de manera definitiva.

Rojas había estado relegado en la banca en la mayor parte de la temporada 2025 y sus playoffs, aunque recibió la oportunidad para participar de manera ocasional en los juegos de la Serie Mundial. Cuando todo se perfilaba para que los Toronto Blue Jays se convirtieran en monarcas, Miguel conectó un cuadrangular solitario para empatar el marcador en la novena entrada del juego 7, donde los Dodgers se afianzaron con el campeonato.

MIGUEL ROJAS WITH THE BIGGEST SWING OF HIS LIFE uD83DuDCA5



GAME 7 IS TIED IN TORONTO pic.twitter.com/tDwUGzBrVq — MLB (@MLB) November 2, 2025

Días después de que Los Ángeles festejara el título, Miguel Rojas expresó que su retiro estaba próximo a llegar y esperaba que la organización californiana le brindara la oportunidad de retirarse como beisbolista, lo cual parece haberse concretado. Rojas regresará al roster de los Dodgers para una última temporada; además, contribuirá para el desarrollo de futuros jugadores.

Dodgers, INF Miguel Rojas agree to 1-year deal, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/t0CRwsJdRj — MLB (@MLB) December 3, 2025

El venezolano debutó con los Dodgers en el 2014 y, luego de ser enviado a los Miami Marlins, regresó a California para la temporada 2023, donde de manera inmediata se convirtió en un líder dentro de los vestidores. El propio Mookie Betts ha expresado en reiteradas ocasiones lo valioso que ha sido Rojas en su transición de jardinero a parador en corto.

Luego de que se oficializara su renovación, 'Miggy' realizó una publicación en sus redes sociales en las que ratificó la decisión de su retiro al finalizar la temporada 2026. "Fanáticos, no se imaginan lo emocionado que estoy por anunciarles que estaré de regreso el año que viene, y siendo el 2026 mi último año como jugador activo, no hay una mejor manera de despedirme del béisbol que jugando frente a ustedes".

En su segundo periodo con los Dodgers, Miguel Rojas ha disputado un total de 341 juegos, en los que ha conectado 18 cuadrangulares y 94 carreras, aportaciones significativas para los comandados por Dave Roberts.

